批民進黨把國會當立法科 李彥秀：卓榮泰下台負責

今年度中央政府總預算案昨經立法院三讀通過，審議過程朝野屢掀戰火，行政院也將移請立院覆議。國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府完全不向民意謙卑，把立法院當成立法科，把大法官當成護衛隊，這才是政治僵局根本原因，不會執政，就請行政院長卓榮泰請辭下台負責。

李彥秀說，民進黨政府根本就是矇著眼睛說瞎話，玩弄數字欺騙人民。民進黨完全執政八年下來，中央政府總預算從2017年的1.93兆，快速膨脹到今年的3.13兆，成長高達1.62倍。國債數字節節高升，2017年國債數字為新台幣5.48兆，平均每位國人負債23.3萬元，而最新的國債數字已經累積至5.88兆新台幣，平均每位國人負債25.2萬元，政府花錢毫無節制，人民負債愈來愈多，特別預算編列更是毫無節制，13項超過2.5兆的特別預算，民進黨說經濟20年來最好，但是直到2030年政府財務才有出現賸餘的可能。

李彥秀表示，過去民進黨完全執政，立法院對浮濫編列的預算照單全收，根本就是行政院立法科，現在在野黨當然要強力監督，避免債留子孫，讓國家陷入財政地獄。114年中央政府總預算編列新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億，增幅高達9.8%，預算編列如此大幅快速的成長，猶如一台狂飆的「失速列車」。即使立法院最後共計減列2,075億元（其中包含撥補台電1千億元），約占歲出總預算的6.6%，如果扣掉撥補台電的部分更只有減列3.4%，今年中央政府總預算仍較去年增加731億元，預算增幅超過3%，預算創下歷史新高，民進黨政府卻是哭天搶地，請問賴清德總統、卓榮泰到底在演哪一齣戲？

李彥秀認為，溫和穩健的預算增長，對於政府財政體質有絕對的幫助，民進黨政府更要徹底反省錯誤政策造成的預算浪費，以及砸大錢卻效果有限的無腦政策。民進黨不思財政永續，不思財政紀律，反而用不實的資訊抹黑抹紅在野黨，甚至拿不幸的天災、人民的痛楚進行政治鬥爭，只能證明，民進黨不僅無法理性的討論預算，更是失去人性的政治嗜血狂魔。政策引導遠比撒幣補助更重要，回歸理性政策討論，放棄政治鬥爭攻防，才是國家之福、全民之福。

李彥秀表示，「衝突、妥協、進步」民進黨過去一貫的攻防策略，但是這次預算協商，民進黨團總召柯建銘用冗長而毫不相干的發言癱瘓協商進度，連旁邊的民進黨團幹事長吳思瑤都聽到打瞌睡，行政院連續召開記者會，部會中央廚房圖卡鋪天蓋地，現在的民進黨政府「覆議、釋憲、放青鳥」，只有衝突，沒有妥協，不斷退步。

李彥秀強調，不僅法案要覆議、要釋憲，現在連預算案也要覆議、釋憲，請民進黨搞清楚，現在的立法院是去年與賴清德同時產生的民意，也是五院當中最有民意基礎的單位，民進黨政府完全不向民意謙卑，還是把立法院當成立法科，把大法官當成護衛隊，這才是政治僵局最根本的原因。總預算創下歷史新高，還要提覆議、釋憲，「不會執政，就請卓榮泰請辭下台負責。」