錯誤資訊誤導洪一中 洪孟楷：體育署今年預算大增19億

立法院昨日三讀通過114年度中央政府總預算案。預算審議期間，朝野掀起戰火，時有被在野黨認為是造謠的訊息流傳。國民黨立委洪孟楷批，特定媒體故意拿錯誤資訊訪問中職台鋼雄鷹總教練洪一中，體育署預算從去年度54億成長到今年度73億，增19億元，支持運動不分朝野。

因有媒體稱，體育署國外旅費跟出國教育訓練費被刪減15％，引發質疑是否影響我國運動選手出國比賽的權益。事實上，體育署今年出國旅費預算編列70.8萬元、教育訓練費45萬元，刪減15%是刪減17萬多元。

洪孟楷表示，當造謠變成事實，查證就是義務，體育署預算今年大增19億，支持運動，不分朝野。

洪孟楷說，中央政府總預算通過，確定2兆9200多億是史上最高；其中體育署的預算更是從去年的54億成長到今年的73億，大增19億元。支持運動不分朝野，拒絕任何的抹黑造謠，更不需要帶風向讓無辜的運動選手變成政府的側翼打手。

洪孟楷指出，特定媒體故意拿錯誤的資訊去訪問洪一中，想要營造體育人對於刪減預算的氣憤，但根本不是事實。成立運動部更是在野黨率先提出，未來預算只會多不會少，支持台灣運動發展的決心，「我們比誰都堅定」。

洪孟楷強調，台灣一定尚勇，但造謠抹黑就如同瘟疫一樣在撕裂台灣人民的感情。有政府是要會做事、而不是會說謊會造謠，體育署預算大增19億是最具體的行動支持台灣運動的發展。當造謠變成事實，查證就是義務，台灣加油，中華民國加油。