影／藍委刪汐止白匏湖社宅預算 侯友宜：配合大家解決問題

立法院審預算持續引發討論，其中有藍委提案刪除新北汐止白匏湖園區相關預算，外界憂影響當地發展。新北市長侯友宜表示，白匏湖環境改變要整體考慮，為讓地方發展更好，可傾聽不同聲音做更好，市府會配合中央及大家，面對問題來解決問題。

立法院會先前審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委廖先翔提案刪除「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」預算1億5900萬，外界擔心將影響汐止未來的發展。

新北市府今開市政會議，侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪時回應，白匏湖整體環境改變必須要考慮當地生活圈，更重要還要考慮到整個交通動線，為讓地方發展更好，可以傾聽不同聲音把它做更到位，也許大家有不一樣的想法跟做法，市府一定會跟中央及大家一起配合，來面對這及解決問題。