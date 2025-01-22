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影／藍委刪汐止白匏湖社宅預算 侯友宜：配合大家解決問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府今開市政會議，侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市府今開市政會議，侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

立法院審預算持續引發討論，其中有藍委提案刪除新北汐止白匏湖園區相關預算，外界憂影響當地發展。新北市長侯友宜表示，白匏湖環境改變要整體考慮，為讓地方發展更好，可傾聽不同聲音做更好，市府會配合中央及大家，面對問題來解決問題。

立法院會先前審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委廖先翔提案刪除「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」預算1億5900萬，外界擔心將影響汐止未來的發展。

新北市府今開市政會議，侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪時回應，白匏湖整體環境改變必須要考慮當地生活圈，更重要還要考慮到整個交通動線，為讓地方發展更好，可以傾聽不同聲音把它做更到位，也許大家有不一樣的想法跟做法，市府一定會跟中央及大家一起配合，來面對這及解決問題。

另外，有關新北市府因內部規定，以行政中立為由不出借場地給罷免團體，引發網友攻擊。侯友宜也說，車站周遭一來是無障礙空間，而且人車眾多，會影響到整個交通安全，所以在這種路段不會因為特定是哪一個人就否定掉，不應該准的就不會准，都是一視同仁來面對這些問題。

新北市府今開市政會議，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影
新北市府今開市政會議，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影

侯友宜 白匏湖

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