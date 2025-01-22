洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

立法院昨(21日)三讀通過114年中央政府總預算案，歲出2兆9248億元，較原編列的3兆1325億元，刪除百分之6點6、約2075億元。歲出刪減金額雖創史上新高，但仍比113年中央政府總預算增加百分之2點56。中職台鋼雄鷹總教練洪一中在活動中受訪時批評藍白立委，認為台灣在世界12強棒球賽奪冠後棒球正熱，體育預算卻遭大刪，猶如「人家正高興，你從頭給他巴下去」，資深媒體人黃揚明對此透過臉書發文澄清，其實洪總和一堆新聞媒體全都被假新聞帶風向了。

洪一中昨日批評藍白立委，在12強奪冠正高興的時候，「這是年輕人現在非常喜歡的東西，不是應該增加經費，怎麼反而刪減？」更直言表示：「大家剛好在浪頭上，你去砍，有兩種嘛！不是壞就是笨。真是一群笨蛋在做事情」，並形容此舉猶如「人家正高興時，從後腦巴下去」。

為此，資深編輯人黃揚明昨日晚間則在臉書解釋，原來體育署被刪11億，是《三立新聞》將統刪出國旅費、訓練費的15％，用體育署年度預算全額計算的結果，根本是假新聞。他澄清，實際上，體育署今年出國旅費的預算編列為70.8萬元、教育訓練費45萬元，統刪15％，其實是砍17萬多元，但這些出國旅費預算、教育訓練費都是給公務員和官員使用，與選手並無關聯，居然連總教練洪一中和一堆新聞媒體全被假新聞帶風向。

國民黨立委王鴻薇19日也針對此事澄清，在刪減預算後，選手補助訓練、出國費用皆不會受到影響，而官員出國費用則刪減15%，等同此舉就是讓官員從坐商務艙轉坐經濟艙出國而已。

黃揚明在徹夜重聽立法院表決，並參照體育署預算書內容整理資訊後，今(22)日凌晨又於臉書補充數據資訊，表示教育部體育署今（2025）年單位預算共刪減1億0152萬餘元、凍結4,500萬元，其刪減比率為1.36％，凍結比率則是0.60％。包括獎補助各地方政府、體育協會、學校機構等費用，主要是支應國手、教練組訓、參賽等經費來源等，今年則完全沒有刪減，僅在「推展全民運動」的獎補助費科目、共計2.12億餘元預算中凍結2,000萬元。且根據民眾黨立委張啟楷向體育署索求的資料，今年體育署編列的45萬元教育訓練費都非出國，因此統刪的出國旅費應為10.6萬元才正確。

網友對此事也紛紛搖頭，「一個造謠要花這麼多的力氣去整理和解釋，難怪這麼多人要當側翼」、「可笑的是還一大堆人相信，這就是可笑的現在台灣」。