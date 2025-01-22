白匏湖社宅預算遭刪 綠轟廖先翔：不知民間疾苦公子哥

立法院會連兩天表決今年度中央政府總預算，白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫1.24億元遭刪除，民進黨北市議員林亮君砲轟立委廖先翔，「遇到這種不知民間疾苦的公子哥，真可恥。」

立法院會先前審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委廖先翔提案刪除「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計劃」預算1億5900萬。廖說，他支持社宅政策，但一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住！

預算刪除後，林亮君說，社宅光要找適合的土地、做地方溝通，就已經非常非常困難，還遇到這種不知民間疾苦的公子哥，直接把年輕人成家的夢給掐死。這樣的立法委員，能苦民所苦？真可恥。

林說，這個運動休閒生態園區是前立委賴品妤爭取的，除了運動休閒兼顧生態外，原定行政院預計興建1500戶社會住宅並引入老人日照、托嬰、非營利幼兒園等社福機構，希望能讓汐止年輕朋友的居住權，以友善育兒等邁出一小步，「如今全沒了」。