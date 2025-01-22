總預算三讀通過 刪6.6%約2075億

立法院昨天三讀通過一一四年中央政府總預算案，歲出兩兆九二四八億元，較原編列的三兆一三二五億元，刪除百分之六點六、約二○七五億元。歲出刪減金額雖創史上新高，但仍比一一三年中央政府總預算增加百分之二點五六。

賴清德總統昨表示，歲出預算刪減對政府的影響史無前例，完全無法接受，會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全體國人報告。至於是否向立法院提覆議，行政院官員表示「這是選項之一」。

藍白刪歲出預算二○七五億，其中一千億為經濟部補貼台電預算，通案則統刪九三九億元，包括潛艦國造預算凍結十億元、凍結外交部業務費五十％、國防部業務費凍結三十％、凍結中選會選舉業務費五十％、刪除數發部十億等。

賴總統透過臉書表示，總預算刪減程度是往年六倍以上；凍結部分較近三年平均增加凍結約廿倍。總預算遭刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響史無前例。

賴總統說，任何一個企業組織，如果被凍刪超過百分之卅五的預算或資金，都無法正常運作。

他表示，如果沒有足夠預算，持續提升台灣在國防上的改革及防衛量能，不僅會讓國際懷疑台灣對自我防衛的決心，也會使全體國人的生命財產安全受到威脅。

卓榮泰昨前往南部勘災，未依慣例在總預算三讀後到立法院致意。國民黨團總召傅崐萁批評，可能卓榮泰還沒得到賴清德的授權，連立院的門都不敢踏進來，即便卓揆勘災，還有副院長可來，這是基本禮儀表達。

卓揆昨趕在總預算三讀前第三度開記者會，向國會喊話稱，在野應詳細指明預算編列不合理之處，而非報復性刪除預算，呼籲在野黨團別陷國家於危險之中。

卓揆指今年度總預算三點一兆，若扣除法定支出、一般性補助，能動用的僅一點三兆元，且所刪預算明顯集中在特定機關與項目，影響甚鉅。

民眾黨團總召黃國昌說，立法院刪減總預算約二千多億，實際上賴政府可運用的預算仍高達二兆九千多億元，這對賴政府施政綽綽有餘，請賴總統、卓院長謹慎花每筆納稅人經費，把錢真的用在刀口上。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，一一四年歲出預算是史上最高，扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅百分之三點五四，但賴政府卻講得似乎百分之九十九的政府功能要停擺，執政黨針對在野黨刪預算的造謠抹黑，更可以說是史無前例。