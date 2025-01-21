立院三讀總預算 政院揪疑點喊窒礙難行：完全無法接受

立法院今天三讀今年度中央政府總預算案，歲出約3兆1325億元，共刪減2075億元，創下新高。行政院指出，根據主計總處分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見整體預算案審議尚有待釐清之處，政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

行政院發言人李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得行政院主計總處估算困難，此外主總說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如總刪減數未達939億元7500萬元，另予補足」 ，按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，及院會表決提案刪減1068億元，共刪減1436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939億7500萬元額度。

李慧芝表示，今日立法院所作說明指稱，除歲出部分減列1135億9925萬9000元外，「通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節。

李慧芝指出，按照行政院主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。