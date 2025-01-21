快訊

政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀總預算 政院揪疑點喊窒礙難行：完全無法接受

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院今天三讀今年度中央政府總預算案，歲出約3兆1325億元，共刪減2075億元，創下新高。行政院指出，根據主計總處分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見整體預算案審議尚有待釐清之處，政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

行政院發言人李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得行政院主計總處估算困難，此外主總說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如總刪減數未達939億元7500萬元，另予補足」 ，按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，及院會表決提案刪減1068億元，共刪減1436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939億7500萬元額度。

李慧芝表示，今日立法院所作說明指稱，除歲出部分減列1135億9925萬9000元外，「通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節。

李慧芝指出，按照行政院主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。

立法院 行政院

延伸閱讀

主計總處分析通刪部分與決議內容不符 政院：無法接受

影／將南下勘災 卓榮泰：盡量讓受災戶年前恢復生活

總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

總預算通案刪減939億 政院：將自力救濟提出應有作為

相關新聞

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

立法院今天三讀通過中央政府總預算案，賴清德總統表示，總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅...

預算遭凍刪44億 文化部轟在野黨：再次箝制思想自由

114年中央政府總預算今日三讀通過，文化部114年主管預算原編列290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

立院三讀總預算 政院揪疑點喊窒礙難行：完全無法接受

立法院今天三讀今年度中央政府總預算案，歲出約3兆1325億元，共刪減2075億元，創下新高。行政院指出，根據主計總處分析...

金管會預算遭刪3824萬 恐無法赴陸實地金檢

立法院21日三讀總預算案，金管會預算遭刪減3,824萬元，占編列人事費外預算的12%，金管會直言，此舉影響最大將是金融檢...

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團今晚發聲明表示，本次總刪減數扣除撥補台電1000億元，共刪減107...

法務部：預算刪減創歷年新高 兩岸司法互動將停滯

立法院今天三讀114年度總預算，刪減規模創新高。法務部表示，法務部預算刪減金額創歷年新高，衝擊業務推行，包括兩岸司法互動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。