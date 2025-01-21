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金管會預算遭刪3824萬 恐無法赴陸實地金檢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
立法院今（21）日三讀總預算案，金管會預算遭刪減3824萬元。聯合報系資料照
立法院今（21）日三讀總預算案，金管會預算遭刪減3824萬元。聯合報系資料照

立法院21日三讀總預算案，金管會預算遭刪減3,824萬元，占編列人事費外預算的12%，金管會直言，此舉影響最大將是金融檢查量能，尤其是赴大陸旅費只剩36萬元，要依原計畫赴陸實地金檢恐困難，僅能採替代方案因應。

金管會主計室主任戴美英表示，預算遭刪影響較大項目有三大，一、國外旅費和出國教育訓練費，通刪了1500萬元，影響金管會將減少出席各類國際會議、及與各國洽簽雙邊金融監理合作協議機會。

實體參與需在有限經費下處理，或改由駐外人員就近出席，或是採線上視訊或線上參與研討會方式。但替代方式效果仍不如派員實體出席，仍會影響與各國監理機關互動交流機會。

二、赴大陸旅費通刪八成，只剩下36萬元，將影響檢查局原訂今年赴陸金檢當地台資銀行分支機構，恐無法赴陸實地金檢，只能採取替代方案因應。

國內旅費也被通刪兩成、減少290萬元，影響最大也是檢查局的金檢量能，得在法定預算額度內，重新檢討受檢對象，調整檢查家數及派員人數、天數等。

檢查局原應基於風險高低挑選金檢對象，市場預期，當旅費遭大量刪除，檢查局執行實地金檢時，可能被迫優先選擇交通便捷、差旅費低的六都為首選，衝擊交通不便利的金融機構金檢規劃。

但戴美英強調，若有必要還是會以高風險的金融機構，為優先排順位，金檢對象仍以風險為導向來做挑選。

三、房屋建築養護費遭通刪5%，戴美英說，編列預算大宗原是要解決證期局大樓外牆已有磁磚掉落的公共安全情況，在安全考量下，通刪後的額度只能優先處理證期局大樓牆面龜裂或脫落情況，之後再做調整因應。

台資銀行 金管會

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