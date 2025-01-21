朝野協商確定 今年起國會公費助理費增加3%
立法院朝野協商今天確定，自今年起每位立委及黨團公費助理的助理費增加3%，每月各為新台幣47萬2760元及59萬950元。
立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。
主持院會的立法院副院長江啟臣也在院會中宣讀朝野黨團協商結論，自114年1月1日起，立法院每一立法委員及各黨團公費助理的助理費增加3%，每月各為47萬2760元及59萬950元；另適用「勞動基準法」所需加班費、不休假加班費相關經費增加3%，每月各為9萬4560元及11萬8200元。
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