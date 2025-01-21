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蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

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蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，今日下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，三讀後國民黨委員呼口號為人民嚴格把關。記者曾吉松／攝影
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，今日下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，三讀後國民黨委員呼口號為人民嚴格把關。記者曾吉松／攝影

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團今晚發聲明表示，本次總刪減數扣除撥補台電1000億元，共刪減1075億7425萬9千元，僅占歲出預算約3.54%，每一個提案都有憑有據，近3年中央政府歲出餘絀共計1兆776億元，賴政府怎麼會沒錢施政？

國民黨團表示，此次中央政府總預算案審查過程中，行政院從院長卓榮泰到各部會首長完全以情緒性謊言勒索全民、撒幣式控制國家，此次審查後法定歲出預算總額高達3兆324億6890萬9千元，仍創歷史新高。若行政院說此刪減幅度政府將停擺，就證明了卓榮泰、賴清德總統自證無能，毫無執政能力。

國民黨團指出，賴清德總統上台8個月，以釋憲、覆議、側翼、網軍、青鳥包圍立法院，以大法官為武器癱瘓國會、漠視最高民意殿堂，以製造對立為其施政主軸，地方政府無所適從，人民無奈，全民更在最新的民調中完全反對民進黨所發動的大罷免，反對的民眾超過6成，支持民眾不到3成，民心向背由此可見。

國民黨團提到，此次更令全民憤怒的是，部會首長、公務機關完全「網紅化」、「側翼化」、政務首長公然說謊、毫無法紀，讓人不齒。「財政收支劃分法」、中央政府總預算案完全變成政府鬥爭在野黨的工具，卓內閣、賴政府只會以綁架法案、預算的手段，掩蓋其執政的無能，可悲，可嘆。

國民黨團表示，美國科技新貴馬斯克表示，美國高達6.75兆的中央政府總預算案，應該刪除30%，應刪減2兆美元支出，促進政府效率。連民進黨籍前總統蔡英文都曾說，中央政府總預算案刪10%，政府會活得好好的，政府機關預算都要減20%。

國民黨團強調，今日審查的結果，只刪除1075億7425萬9千元，僅占3.54%，卓榮泰就說這會癱瘓國家。如果馬斯克可以主張刪除30%的政府預算，前總統蔡英文說中央政府都要刪減20%預算，川普、馬斯克、蔡英文都主張政府都應該撙節支出，增進政府效率，而今日只刪減了約1千億元的中央政府總預算，卓榮泰就喊政府將被癱瘓，再次證明卓榮泰無能，無能，無能。

卓榮泰 國民黨 蔡英文 馬斯克

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