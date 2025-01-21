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國發會預算也遭砍 劉鏡清：關關難過關關過

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

談及立法院刪減預算對國發會的影響，國發會主委劉鏡清21日表示，關關難過關關過。劉鏡清並指出，20日已開會討論，在合乎法規的情況下，看看科目上能否相互支援，或者再看可以如何解決。不過，簡化需求及作業上相對會比較保守，恐怕已無法避免，因此已正在整理中。

根據國發會19日發布的新聞稿指出，國發會主管預算案47億2,579萬8,000元，前經委會審查刪減300萬元，惟近日加計通案刪減委辦費、一般事務費等科目及待表決提案後，刪減數將近2億7,400萬元，占國發會主管預算（不含人事費）約7%，已嚴重影響各項政策任務的推動。

國發會指出，立法院通案刪減「委辦費」科目，主要是用於亞洲．矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平台計畫，強化晶片創新應用及台灣新創生態系國際布局，維運Talent Taiwan強化延攬及留用海外人才，地方創生政策整體推動、計畫輔導及育成村營運工作等所需費用；「媒體政策及業務宣導費」科目，主要是辦理國家發展、經濟永續與上述產業創新等政策宣導與推廣事宜；「一般事務費」科目，主要是用於辦理2050淨零城市展及國際論壇，國發會大樓事務管理、清潔保全，中興新村環境維護等。上述預算遭大幅刪減，將不利重要經濟政策推動及宣達、降低台灣的國際能見度與業者國際競爭力，錯失重要人才資源、影響地方創生產業發展，以及國發會基本行政事務與派駐人力薪資等。

此外，國發會還提到，又後續表決提案，刪減國發會資訊管理等經費，主要是國發會維持行政院公報網站、公共政策網路參與平台及資通訊網路、機房維運的基本需求等。倘大幅減列本項預算，將嚴重衝擊國發會對國內外民眾提供服務、資訊公開透明及資安防護業務的落實。

國發會表示，主管114年度預算案是依國發會施政計畫及業務需要本撙節原則覈實編列，前經委會立委專業且多次審核及討論後刪減300萬元，凍結4,210萬元，院會未經審核亦未協商討論大幅刪減2億7,400萬元，凍結11億1,700萬元，實應重視經委會立委專業的審議。期盼立法院給予支持，國發會將持續扮演全球創新經濟關鍵角色，並建構均衡包容的環境與社會，共同為國家長遠發展及國人世代幸福而努力。

國發會 立法院

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