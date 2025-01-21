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法務部：預算刪減創歷年新高 兩岸司法互動將停滯

中央社／ 台北21日電
圖為法務部大樓。聯合報記者王聖藜／攝影
圖為法務部大樓。聯合報記者王聖藜／攝影

立法院今天三讀114年度總預算，刪減規模創新高。法務部表示，法務部預算刪減金額創歷年新高，衝擊業務推行，包括兩岸司法互動將趨於停滯，偵查犯罪將難有成效。

法務部新聞稿指出，通案刪減預算所影響的部分有5點，首先是大陸地區旅費被通刪80%，兩岸司法互動將趨於停滯，偵查犯罪將難有突破，影響共同打擊犯罪成效甚鉅。

新聞稿表示，其次是國外旅費被通刪60%，影響國際司法互助合作、刑事政策交流，無法新簽訂司法合作協定及與備忘錄國家進行工作諮商；台灣為亞太防制洗錢組織會員，無法履行國際組織會員義務，與國際規範接軌產生窒礙。

第3點是國內旅費被刪減20%且不得流用，法務部指出，檢察機關依規定須支付證人、特約通譯及鑑定人日旅費，影響案件偵辦進度及當事人權益。

法務部表示，第4點是一般事務費被通刪10%，除了無法配合將勞務承攬進駐政府單位工作服務的人員薪資調高於最低工資1.1倍之行政院政策，也影響行政執行署、台灣高等檢察署及矯正署的相關業務。

法務部進一步指出，行政執行署及所屬機關的勞務承攬是重要輔助人力，人力結構與其他機關有別，協助辦理近1500萬件執行案件，被通刪後，除無法配合調薪外，也將面臨人力裁減窘境，有礙推行全國行政執行業務，也影響增加國庫收入及實現公義的政策目標。

高檢署預算的部分，法務部也說明，高檢署檢察業務項下「辦理刑事案件偵查及執行等業務」的業務費刪減3000萬元，為指定刪減，未來執行遇到不足，無法由其他經費調整流用，影響刑事案件偵辦及科技設備監控執行等業務。

此外，高檢署另被刪除的最大比例項目為刑後強制治療相關業務、社會安全網第2期計畫及身心障礙照顧服務資源布建計畫，法務部也解釋，原編列8億161萬3000元，通刪金額依比例達8016萬1000元，恐無法維持高強度維安、完善的醫療環境，不利社會安全維護。

至於矯正署及所屬機關預算的部分，法務部說明，矯正署及所屬機關凍結1億元；矯正署「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」刪減1000萬元，為指定刪減，未來執行遇到不足，無法由其他經費調整流用，並凍結3000萬元。

法務部提到，一是影響收容人處遇，無法聘請專業醫事人員進行治療輔導、性傳染病篩檢等，恐致傳染性疾病有擴散之虞；其次是弱化矯正機關防堵危機及處理能力，無法汰換老舊監控系統，以改善長年系統不佳，衍生戒護風險、機關安全等問題。

另方面，矯正機關預算被通刪，也影響矯正機關145名心理及社工專業處遇人員的薪資權益，法務部說，無法完成性侵、家暴、施用毒品及酒駕收容人等處遇，降低處遇成效，不利復歸社會，影響社會安全。

最後一點為媒體及業務宣傳費被通刪60%，法務部說，無法辦理全國農漁會選舉反賄選、防制洗錢、毒品防制及打擊詐欺等宣導事項，無法即時向大眾宣導相關重大政策，造成民眾權益受損。

法務部強調，有關114年度預算，將持續本於撙節原則支用，對預算凍結事項，儘速依限提出報告，還請立法委員支持解凍，以利法務業務推動。

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司法 法務部

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