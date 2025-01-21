卓榮泰批在野審預算惡質 賴士葆嗆：自行請辭

立法院今日三讀通過今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰上午親上火線批「惡質」。國民黨立委賴士葆反擊，卓榮泰不抗中、不抹紅就不知道怎麼執政，還無限上綱到稱「這是毀滅中華民國的第一步」，呼籲卓榮泰自行請辭。

賴士葆說，這幾天一直馬不停蹄在審查預算，昨天通宵表決到天亮，心中的感慨與憤怒難以言喻。在國會多年，過去國民黨在立法院席次少，舉手表決一定輸，少數服從多數，每年看著行政部門重大法案一路輾壓在野黨，年度預算幾乎都如數通過，只是象徵性的刪減，其實心中很沉重，因為沒有辦法替納稅人看緊荷包，明明知道其中很多灌水的浮編預算，在野黨卻無力監督是失職，過去八年民進黨習以為常，認為預算全數通過才是立法院該有的常態。

賴士葆認為，藍白在國會多數終於占多數，這幾天立委執行預算審查權被潑糞式的攻擊抹黑，卓榮泰三度上火線，甚至說出藍白「刪減預算讓敵對的中國很滿意」，連立委審查預算的天職都被抹紅，這樣惡意的貼標籤，撕裂關係，怎麼談朝野和解？卓榮泰不抗中、不抹紅就不知道怎麼執政。歷年來被刪減預算，行政部門都是溝通說明來化解，現在全面發動百工百業、所有媒體社群、動員民眾對在野立委發動圍剿謾罵，更遑論宣傳的哏圖和資訊都是假信息。

賴士葆指出，今年的總預算暴增，有的部門執行率差，卻浮編增加預算，有的部門不當使用，不當編列，這些刪減都是有所依據。行政部門不虛心檢討，卻是顢頇傲慢的不准立委刪減，發動全民出來抗議，這不是民主，是霸道。在野黨在國會佔多數，理當好好監督，竟然被行政部門羞辱、攻擊、抹黑到體無完膚。總預算從去年的2.9兆暴增到3.1兆，藍白刪減2千多億，卓榮泰恐嚇說2.9兆的預算政府無法運作，還無限上綱到「這是毀滅中華民國的第一步」，既然如此力有未逮，呼籲卓榮泰自行請辭。