總預算被砍後仍創新高 王鴻薇：民進黨這些年吃太飽

立法院今日三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立委王鴻薇表示，守住人民血汗錢，總預算刪除3.54%。「擋人財路如殺人父母」，不難想像這些人急跳腳，顯見他們過去幾年真的吃太飽了。

王鴻薇表示，經過一整個晚上的表決，在野黨成功為人民看緊荷包，刪除了撥補台電的1000億、總預算通案刪除939億、其它部分刪除約136億，扣除台電部分，總計約1075億，大約刪除總預算的3.54%。

王鴻薇指出，這次執政黨針對在野黨刪預算的造謠抹黑，可以說是史無前例、史上最誇張，各部會聯合綠媒和一些既得利益者連日造謠。「擋人財路如殺人父母」，不難想像這些人急跳腳，但也顯見他們過去幾年真的吃太飽了。

王鴻薇提到，不為錯誤政策埋單。台電虧損連連，民進黨政府這兩年已經增資加撥補4000億要救台電。但台電虧損最主要的原因，就是民進黨政府錯誤的能源政策，打著反核神主牌大力推動綠能，風電光電弊案頻傳，甚至台電還要花大錢來買綠電。反對繼續砸大錢讓綠電吃飽、台電跌倒，掏空台電、掏空台灣。

王鴻薇進一步說，媒宣費藏汙納垢。114年民進黨政府的總預算，其中媒體宣傳費14.9億，跟去年相比，足足增加了5.9億，漲幅高達65%，這樣的暴增，顯然不合理。而且這些媒宣費過去幾年，過度集中在某些特定媒體，媒宣費成為民進黨政府洗腦的金庫，多餘的部分刪除。

王鴻薇再說，淪政黨打手的部門。用力查在野不敢查執政黨的監察院、縱容綠媒痛打其它媒體的NCC、花大錢只搞得出點麵線系統的數發部，這些功能不彰、自甘淪為政黨打手的部門，刪除預算。

王鴻薇強調，114年的總預算經過在野黨提案刪除後，還是高達約2兆9249億，仍是史上最高，扣除台電部分，刪除比例僅3.54%。前總統蔡英文曾說，刪除總預算的20%，才能夠救財政，而這次總預算才刪了3.54%，執政黨卻講得好像99%的政府功能要停擺，誰在為自己的錢包說謊、誰在為人民看緊荷包，大家都看得很清楚。