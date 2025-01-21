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藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天到陸軍台東地區指揮部勗勉官兵頒發加菜金，並視導戰備部隊操演。記者余承翰／攝影
賴清德總統今天到陸軍台東地區指揮部勗勉官兵頒發加菜金，並視導戰備部隊操演。記者余承翰／攝影

立法院今天三讀通過中央政府總預算案，賴清德總統表示，總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響是史無前例。

賴總統透過臉書表示，這幾天，立法院針對今年度中央政府總預算案進行表決，並在今天三讀通過。他要跟全體國人報告，今年度中央政府總預算遭刪減至少超過2000億元，刪減的程度是往年的6倍以上；凍結部分，較近三年平均增加凍結約20倍。

賴總統說，在今年3.1兆元的中央政府總預算中，扣除法定義務支出、與一般性補助的1.8兆元後，僅約為1.3兆元，凍刪合計至少超過35%，衝擊非常巨大；不要說政府，任何一個企業組織，如果被凍刪超過35%的預算或資金，都無法正常運作，也完全無法接受。

他表示，因為對一個政府、一個國家來說，如果沒有足夠的預算，就無法在疫情發生時，讓我們及早確認新冠病毒的狀況；如果沒有足夠的預算，公視就無法拍出《我們與惡的距離》、《俗女養成記》這些優質台劇；如果沒有足夠的預算，台電就無法為全民提供穩定的電價；如果沒有足夠的預算，中研院就無法讓更多專業研究員深造。

此外，賴總統說，台灣面臨日益複雜的國際局勢，政府本應投注更多資源挺國軍、拚外交。如果沒有足夠預算，來持續提升台灣在國防上的改革及防衛量能，不僅會讓國際懷疑台灣對自我防衛的決心，也會使全體國人的生命財產安全受到威脅。

賴總統表示，國防、外交、文化、社福、經濟、治安等，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響；更會讓所有公部門的日常業務窒礙難行、公務同仁的薪資福利也會大打折扣，影響國家的基本運作。

賴總統說，接下來，他會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全體國人報告；他也要請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。

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