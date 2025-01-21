台電113年追加1千億補貼掛協商有機會嗎？ 經濟部這樣說

立法院會期結束，補貼台電的2000億元是否已確定沒有了？經濟部表示，114年總預算已審完，台電確定無法獲得114年的1000億元補貼，但113年的1000億元追加預算目前在立法院議程上還掛著協商後再行處理，現在也不確定那113年追加的1000億元預算是否還有機會。

台電若無2000億元的補貼，財務就是虧損，台電表示，外界關切的電價題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

台電指出，自2022年至2024年期間，台電為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，三年間總計吸收逾2800億元。台電到2024年底，累積虧損已超過4200億元；立院刪除補貼預算，勢將影響台電未來穩定民眾用電成本的能力。

台電強調，政府透過編列預算補貼民生住宅用電，是為減輕國人用電負擔，若台電的財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來將勢必衝擊到國人的用電。