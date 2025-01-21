預算遭刪3824萬元 金管會：衝擊國際交流海內外金檢

立法院今天三讀通過今年度中央政府總預算案，金管會遭刪減新台幣3824萬元，占金管會編列人事費以外預算的12%。金管會直言，刪減預算衝擊與各國監理機關交流機會，檢查局原訂赴中國金檢規劃難以執行，國內金檢量能亦受衝擊。

立法院會歷經跨日不斷電表決後，於今天三讀通過今年度中央政府總預算案，中央政府歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減數額創下史上新高紀錄。

金管會主計室主任戴美英在下午例行記者會說明，金管會主管預算今年度原編列17.47億元，經立法院審議後，刪減數額約為3824萬元，占不含人事費以外預算的12%，影響較大包括國外旅費及出國教育訓練費、中國地區旅費、國內旅費及房屋建築養護費等。

戴美英指出，國外旅費及出國教育訓練費通刪6成，金管會遭刪減約1500萬元，影響所及，金管會將減少出席各類國際會議及與各國洽簽雙邊金融監理合作協議機會。

戴美英解釋，金管會未來實體參與必須在有限經費節制下處理，或改由金管會駐外人員就近出席，兼採線上視訊會議或參與線上研討會等方式進行，但替代效果仍不如派員實體出席，仍會影響與各國監理機關互動交流機會。

另外，中國地區旅費因通刪8成，戴美英直言，影響最劇烈為檢查局原訂今年赴中國金檢金融機構在當地分支機構，但預算遭通刪後，中國地區旅費僅剩36萬元，檢查局要按原訂計畫執行有困難，換言之，檢查局可能因此無法赴中國實地金檢，僅能採替代方案因應。

至於國內旅費遭通刪2成，影響最大亦為檢查局金檢量能，戴美英提到，檢查局必須實地派員對金融機構執行一般金檢及專案金檢，但檢查局國內旅費遭刪290萬元，將須在法定預算額度內重新檢討受檢對象、調整檢查家數及派員人數及天數等。

金管會金檢原應基於風險高低挑選金檢對象，外界預期，當旅費遭大量刪除，檢查局執行實地金檢，可能被迫須以分布於交通較便捷的六都金融機構為優先選擇，以降低派員差旅支出，位於交通較不便利地區的金融機構金檢規劃恐受衝擊。

另一方面，房屋建築養護費遭通刪5%，戴美英強調，編列預算大宗原為解決證期局大樓外牆已有磁磚掉落的公共安全情事，在安全考量下，通刪後剩餘額度仍將優先處理證期局大樓牆面龜裂或脫落情形。