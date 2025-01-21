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陳玉珍「要飯說」提案砍預算 導演協會：孫中山討錢才革命成功

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委陳玉珍。聯合報資料照
國民黨立委陳玉珍。聯合報資料照

國民黨立委陳玉珍日前提案「刪除公視23億預算」，並說出「丟掉要飯的碗」等爭議言論，不過中華民國電影導演協會今（21）日發表聲明，自嘲「拍片仔的工作狀況比要飯的還慘」，以歷史反駁「要飯說」的不當性。

臉書「中華民國電影導演協會」發表一封「給年輕影視工作者的公開信」，指出「其實我們拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，夏天曬太陽、冬天冷風吹整天、大清早出門、大半夜才能休息。放飯時常常領了便當就坐在路邊吃，拍戲時被趕來趕去，只差沒被噴水。領了一點不敢跟父母講的微薄酬勞，還是會認真報稅；認真辛苦拍的片賣座時，分不到錢也很開心；票房淒慘時，難過一陣子還是必須繼續幹」。

協會強調「但是我們就是喜歡這份工作，因為我們有夢想、有信仰，再艱難都別忘記驅動我們熱情的是我們對事物的關懷，關心弱勢、關心公平正義、關心人、關心土地、要飯的人權我們也關心。關心一些沒人關心的事可能賺不到錢，但我們會活得很充實很自在」。

協會也反駁「要飯說」，指出「政權會轉替、政客會過去，但是一部電影可能幾十年甚至百年後還有人看。別人說你是要飯的，沒關係，建商的容積獎勵也是在要飯，孫中山先生也是到處討錢才能革命成功，有飯沒飯都謝謝賞飯吃的納稅人和觀眾」。

公開信結尾鼓勵年輕人，文化部補助的預算被刪了，年輕人追求夢想的機會少了、更艱難了，但我們再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拼來的，千萬不能放棄，放棄了就什麼都沒有了！人生很短，做自己的夢、說自己想說的故事吧！中華民國電影導演協會與大家一起。

公視 孫中山 影視 陳玉珍 電影

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