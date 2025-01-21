立院刪凍預算 國科會：基礎科研晶創AI淨零等受影響
立法院今天三讀114年度總預算，刪減規模創新高。國科會表示，國科會設備及投資減列6%，受影響領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技；科學園區業務費凍結3成，也將影響科學園區整體營運。
立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。
國科會說明，依立法院三讀通過刪減、凍結預算的科目及比率，國科會設備及投資減列6%，重點領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技。
國科會表示，另國科會及所屬新竹、中部、南部3大科學園區業務費凍結3成，影響所及包括服務學研的資通訊系統維運及資安防護管理、科學園區整體營運，以及科學園區單一窗口行政服務，服務園區廠商的能量。
國科會說明，上述影響的具體金額尚待整體盤點，國科會仍將積極盤點投入資源與人力，優先支持學研界基礎研究、布局前瞻科技、培育科技與產業所需的高階人才，期待立法院與各界支持科技預算。
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