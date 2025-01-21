快訊

因痛毆高嘉瑜入獄…林秉樞病到裝葉克膜？北所僅證實「去年12月住院至今」

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

立院刪凍預算 國科會：基礎科研晶創AI淨零等受影響

中央社／ 台北21日電

立法院今天三讀114年度總預算，刪減規模創新高。國科會表示，國科會設備及投資減列6%，受影響領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技；科學園區業務費凍結3成，也將影響科學園區整體營運。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

國科會說明，依立法院三讀通過刪減、凍結預算的科目及比率，國科會設備及投資減列6%，重點領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技。

國科會表示，另國科會及所屬新竹、中部、南部3大科學園區業務費凍結3成，影響所及包括服務學研的資通訊系統維運及資安防護管理、科學園區整體營運，以及科學園區單一窗口行政服務，服務園區廠商的能量。

國科會說明，上述影響的具體金額尚待整體盤點，國科會仍將積極盤點投入資源與人力，優先支持學研界基礎研究、布局前瞻科技、培育科技與產業所需的高階人才，期待立法院與各界支持科技預算。

AI 國科會 立法院

延伸閱讀

總預算三讀後行政院未致意 傅崐萁酸沒賴總統授權：不敢來

影／中央政府總預算案三讀通過 共刪2075億元

影／總預算三讀通過 共刪2075億元占總額6.6%

藍白聯手凍結潛艦、業務費 國防部：要官兵情何以堪？

相關新聞

「台灣文化國際噤聲」文化部預算遭刪凍44億 李遠：拿到一份招降書

114年度中央政府總預算今天三讀通過，文化部主管預算原編列新台幣290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

沒錢打詐？數發部遭藍白大砍4成預算 黃彥男：只能投降

藍、白在野立委聯手大砍數發部預算，數發部長黃彥男今（21）日出席活動時指出，數發部預算刪減約35.82億元、刪減比率大約...

業務費遭刪96% 監察院：柯文哲政治獻金案辦不下去

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出憲法訴訟。 李俊俋表示，監察院業務包含一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行，導致監察院無法依據憲法行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。 李俊俋指出，全數減列一般行政業務費用等共計9037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，未來監察院若沒錢繳水電費，只好關燈來繼續上班，至於電腦沒電，也不知道該怎麼辦。

預算遭凍3成 文化部：立院不相信台灣文化力能自主發展

114年中央政府總預算今日三讀通過，文化部114年主管預算原編列290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

卓榮泰批在野審預算惡質 賴士葆嗆：自行請辭

立法院今日三讀通過今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰上午親上火線批「惡質」。國民黨立委賴士葆反擊，卓榮泰不抗中、不抹...

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

立法院今天三讀通過中央政府總預算案，賴清德總統表示，總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。