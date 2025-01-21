114年度總預算三讀、減列約2075億 創刪減金額史上新高

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出憲法訴訟。 李俊俋表示，監察院業務包含一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行，導致監察院無法依據憲法行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。 李俊俋指出，全數減列一般行政業務費用等共計9037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，未來監察院若沒錢繳水電費，只好關燈來繼續上班，至於電腦沒電，也不知道該怎麼辦。

2025-01-21 19:46