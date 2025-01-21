快訊

因痛毆高嘉瑜入獄…林秉樞病到裝葉克膜？北所僅證實「去年12月住院至今」

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

114年度總預算三讀、減列約2075億 創刪減金額史上新高

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會21日三讀通過今年度中央政府總預算案。今年度中央政府總預算歲入原編列3兆1,534億元，歲出編列3兆1,325億元，立法院審議後，加計通刪939億7,500萬元、委員會審查67億3,763萬元、院會表決1,068億6,162萬元，共減列約2,075億元，創下刪減金額的歷史新高，占整體規模約6.54％。

立院17日院會在藍白立委挾人數優勢之下，二讀表決通過總預算案通案刪減部分，大砍939億7,500萬元，創下史上新高。其中，經濟部今年度預算案挹注台電經費1,000億2萬元全數減列。另外還有凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除、凍結中選會選舉業務費50%、數發部減列2億、潛艦國造預算凍結10億等。

立法院 黨產

延伸閱讀

影／中央政府總預算案三讀通過 共刪2075億元

業務費遭刪96%…監察院：好不容易到收尾 柯文哲政治獻金案辦不下去

影／總預算三讀通過 共刪2075億元占總額6.6%

藍白聯手凍結潛艦、業務費 國防部：要官兵情何以堪？

相關新聞

「台灣文化國際噤聲」文化部預算遭刪凍44億 李遠：拿到一份招降書

114年度中央政府總預算今天三讀通過，文化部主管預算原編列新台幣290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

沒錢打詐？數發部遭藍白大砍4成預算 黃彥男：只能投降

藍、白在野立委聯手大砍數發部預算，數發部長黃彥男今（21）日出席活動時指出，數發部預算刪減約35.82億元、刪減比率大約...

業務費遭刪96% 監察院：柯文哲政治獻金案辦不下去

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出憲法訴訟。 李俊俋表示，監察院業務包含一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行，導致監察院無法依據憲法行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。 李俊俋指出，全數減列一般行政業務費用等共計9037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，未來監察院若沒錢繳水電費，只好關燈來繼續上班，至於電腦沒電，也不知道該怎麼辦。

預算遭凍3成 文化部：立院不相信台灣文化力能自主發展

114年中央政府總預算今日三讀通過，文化部114年主管預算原編列290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

卓榮泰批在野審預算惡質 賴士葆嗆：自行請辭

立法院今日三讀通過今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰上午親上火線批「惡質」。國民黨立委賴士葆反擊，卓榮泰不抗中、不抹...

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

立法院今天三讀通過中央政府總預算案，賴清德總統表示，總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。