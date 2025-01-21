114年度總預算三讀、減列約2075億 創刪減金額史上新高
立法院會21日三讀通過今年度中央政府總預算案。今年度中央政府總預算歲入原編列3兆1,534億元，歲出編列3兆1,325億元，立法院審議後，加計通刪939億7,500萬元、委員會審查67億3,763萬元、院會表決1,068億6,162萬元，共減列約2,075億元，創下刪減金額的歷史新高，占整體規模約6.54％。
立院17日院會在藍白立委挾人數優勢之下，二讀表決通過總預算案通案刪減部分，大砍939億7,500萬元，創下史上新高。其中，經濟部今年度預算案挹注台電經費1,000億2萬元全數減列。另外還有凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除、凍結中選會選舉業務費50%、數發部減列2億、潛艦國造預算凍結10億等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言