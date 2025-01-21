政院扣法定支出稱預算被刪16% 李彥秀：玩弄數字騙人民

在野大砍今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰批評，總預算扣掉法定支出、一般性補助後，預算刪減率恐達16%。國民黨立委李彥秀反擊，卓榮泰根本矇著眼睛說瞎話，玩弄數字欺騙人民，「今年度中央政府總預算仍較去年增加731億元，預算增幅超過3%，創下歷史新高。」

李彥秀表示，民進黨執政8年下來，中央政府總預算從2017年的1.93兆，快速膨脹到今年的3.13兆，成長高達1.62倍；但另一方面，國債數字卻節節高升，2017年國債數字為新台幣5.48兆，平均每位國人負債23.3萬元，而最新的國債數字已經累積至5.88兆新台幣，平均每位國人負債25.2萬元，「政府花錢越來越大方，人民負債卻越來越多」。

李彥秀指出，特別預算的編列更是毫無節制，13項超過2.5兆的特別預算，讓台灣直到2030年才有出現賸餘的可能。過去民進黨完全執政，立法院對浮濫編列的預算照單全收，現在在野黨當然要強力監督，避免債留子孫，讓國家陷入財政地獄。

李彥秀說，114年中央政府總預算編列新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億，增幅高達9.8%，預算編列如此大幅快速的成長，猶如一台狂飆的「失速列車」；即使立法院最後共計減列2075億元，其中包含撥補台電1000億元，約占歲出總預算的6.6%，如果扣掉撥補台電的部分更僅減列3.4%。

「今年度中央政府總預算仍較去年增加731億元，預算增幅超過3%，創下歷史新高。」李彥秀強調，溫和穩健的預算增長，對於政府財政體質有絕對的幫助，民進黨政府更要徹底反省錯誤政策造成的浪費，以及砸大錢卻效果有限的無腦政策。

李彥秀批評，民進黨不思財政永續，不思財政紀律，反而用不實的資訊抹黑抹紅在野黨，甚至拿不幸的天災、人民的痛楚進行政治鬥爭，只能證明，民進黨不僅無法理性的討論預算，更是失去人性的政治嗜血狂魔。政策引導遠比撒幣補助更重要，回歸理性政策討論，放棄政治鬥爭攻防，才是國家之福、全民之福。

國民黨立委賴士葆表示，第一次聽到行政院長如此計算，執政黨編列總預算灌水灌太多，在野黨刪減後的總預算與去年總預算差不多。卓榮泰此說法是自曝其短、大玩文字遊戲，想把預算透過不同部會給黑熊學院，另外把媒體廣宣費給特定媒體，在野黨是刪除這些疑似圖利的預算。

賴士葆說，在野黨刪除台電增資的1000億，以此來要求台電應修正錯誤能源政策，當民進黨政府捨棄每度1塊錢左右的核電，而大量使用3塊錢以上的火力、光電、風電的電力，沒有窮其一切努力來降低台電的發電成本，這樣子補貼台電，人民是不能夠接受再漲電價的。