沒錢打詐？數發部遭藍白大砍4成預算 黃彥男：只能投降

藍、白在野立委聯手大砍數發部預算，數發部長黃彥男今（21）日出席活動時指出，數發部預算刪減約35.82億元、刪減比率大約是4成，數發部本部、資安署出國預算全數刪除，這會嚴重影響國際數位技術與貿易談判，不僅數位經濟發展受影響，防詐也會受到衝擊，「數發部是跟詐騙集團、駭客作戰的單位，如果砍掉金援，就像打仗不給武器，無法發展新武器，當然只能投降。」

數發部以及旗下數位產業署、資安署預算原先編列86.59億元，分組審查時刪減了4.67億元，而在朝野協商表決通過提案後，總共刪減約35.82億元，刪減比率高達40%。

被刪減的35.82億元，主要包含三大項目。第一個主要刪除的項目是「國外旅費」，數發部表示，本部國外旅費遭全數刪減，資安署刪減700萬元後、僅剩61萬6千元，數產署統刪60%後、僅剩129萬8千元，上開國外旅費均係參與國際數位技術與貿易的談判，以捍衛有利我國的對等貿易權利，全數刪減後將嚴重影響台灣數位貿易及數位產業技術合作與發展，衝擊數位產業於國際市場的競爭力。

第二類主要刪除項目是「數發部本部預算」，刪減金額高達10億元。其中屬獎補助費遭刪減占7億元，將影響電信技術中心及國家資通安全研究院等法人業務運作，並影響本部建構雲端核網提升通信網路及開發AI（人工智慧）網路主動式防禦技術等計畫。

第三類刪除項目則是數產署預算，刪減20億元、並凍結10億元，事涉資安產業、AI產業、電商產業、遊戲產業、資服產業等數位相關產業，均是台灣建立未來競爭力的核心產業，以及協助各行各業進行數位轉型的重要產業，恐將影響台灣未來產業發展與國際競爭力。

黃彥男指出，此次預算刪減比率高達4成，對數發部影響大，數發部出國經費遭刪減，將影響針對外館的資安稽核、無法參與國際資安演練以及與各國AI資安技術交流。

至於預算被砍4成後，數發部如何因應？黃彥男表示，影響層面很大，還在盤點中，有些計畫可能必須取消，數發部就像網路的國防部，如果把經費砍掉，等於網路沒有任何防護。