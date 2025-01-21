「台灣文化國際噤聲」文化部預算遭刪凍44億 李遠：拿到一份招降書

114年度中央政府總預算今天三讀通過，文化部主管預算原編列新台幣290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化部長李遠表示，不合理刪凍是輕視台灣文化發展。

文化部長李遠今天在臉書上表示，「在無止盡的羞辱後，收下這個處處都是彈孔的預算書。原本以為我們已經搶救回什麼，其實，我們拿到的還是一份招降書。」

李遠透過文化部新聞稿表示，在野黨對文化部進行史上最高的刪除及凍結，且多項不合理的刪除及凍結理由，「展現出對文化部所有努力的否定，以及對文化工作者的不尊重」，文化部表達強烈遺憾。

文化部指出，在刪除部分，針對各機關國內外旅費、水電費、委辦費、特別費、一般事務費等的通刪數5.9億元。

其他被刪除的項目，包含媒體宣傳5943萬元全數刪除、公視及TaiwanPlus2.43億、中央社1600萬元、黑潮計畫4000萬元、表演藝術2000萬元、中正紀念堂3000萬元、聯合典藏庫房1億元以及對地方、藝文工作者補助2165萬元等，合計刪除11億元。

文化部指出，從刪除項目清楚可見，首先，有關媒體宣傳、對外發聲的國際頻道及通訊社，以及讓世界看見台灣的文化黑潮，被全數或大幅刪減，形同要讓台灣文化在國際噤聲。不僅將降低介紹台灣社會生活、表達國際觀點的機會，也讓台灣好不容易以文化作為科技以外的另一張名片，將就此模糊。

文化部表示，對於近年以優質影視內容讓國人驕傲，且打入國際市場的公視未來持續發展優質影視內容；以及去年在世界各地以「台灣」為主題的展演活動更是一大打擊。

其次，文化部以退場大學既有校舍，轉型作為典藏及專業修護台灣作家手稿、畫作、攝影、電影作品等的聯合庫房預算，也被全數刪除。文化部試問，「難道台灣藝文工作者不值得一個更好的蒐藏環境嗎？」

文化部表示，在野黨也藉由預算刪減，展現對於思想自由的再次箝制，提案除了要求中正紀念堂停止各項轉型正義工作，並且將儀隊移回堂內；針對文化部及國家人權博物館補助公民團體辦理文化論壇及人權活動，在野黨也刪除預算，甚至要求追回款項並對相關人員進行懲處。

針對這些開民主倒車的刪除理由，文化部表達最深切遺憾。

在預算凍結部分，文化部、文資局、影視局及台博館、史前館、國美館、台文館、人權館、傳藝中心、工藝中心等藝文館舍，遭受無差別凍結30%業務費。如此高的凍結比例，顯示的是立法權直接干涉行政權，甚至主導行政方向。文化部表示，「也代表公務同仁必須花費更多的力氣寫報告尋求解凍，再以僅剩的時間服務民眾及藝文工作者。」

文化部沉痛表示，114年的文化業務與工作已於去年陸續規劃完成，原本希望能有更多資源挹注文化產業，如今預算大幅刪減、凍結，這些刪減及凍結，將會直接實質影響所有藝文工作者、藝文場館及民眾的生活。