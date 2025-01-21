數發部預算遭砍4成 部長黃彥男：像跟詐騙集團舉手投降

數發部長黃彥男今天表示，數發部整體預算被刪減約新台幣35.82億元，刪減比例高達4成，包括部本部與資安署出國預算全數刪掉，未來針對外館資安稽核與國際資安會議皆無法參與，同時，數位經濟發展、防詐也受衝擊，「就像跟詐騙集團舉手投降」。

黃彥男今天下午出席「2024年度友善遊戲頒獎典禮」，會後接受媒體採訪。媒體關注目前數發部預算刪減情形。

數發部跟旗下2署包括數位產業署、資安署預算案編列新台幣86.59億元，分組審查刪減4.67億元，朝野協商表決通過提案，共刪減約35.82億元。

黃彥男說明，預算刪減比率高達4成，對數發部影響大，數發部跟資安署的出國經費都被砍到0元，數產署統刪6成後僅剩129萬8000元，數發部出國經費遭刪減，將影響針對外館的資安稽核、無法參與國際資安演練以及與各國AI資安技術交流，對國家資安防護有很大影響。

他進一步指出，數發部協助維護國家數位主權，必須參與網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）國際會議。例如，若有公司要申請「.tw」網域，究竟是跟台灣、還是跟中國申請網域，數發部必須參與ICANN會議，維護數位主權才行。

此外，數發部預算表決項目通過刪減10億元，其中屬於獎補助費刪減7億元，黃彥男說明，將影響電信技術中心及國家資通安全研究院等法人業務運作，衝擊開發AI網路主動式防禦技術等計畫。

數發部數產署表決項目通過刪減20億元，並凍結10億元。黃彥男指出，數產署許多計畫包括資安、AI、電商、遊戲、資服產業等數位產業，都可能受到衝擊，如果都被刪減，對未來數位經濟發展很不利，希望在野黨慎重思考。

黃彥男進一步說明，打詐當然也受到影響，「砍經費就像跟詐騙集團舉手投降」，數發部是跟詐騙集團、駭客作戰的單位，如果砍掉金援，就像打仗不給武器，無法發展新武器，當然只能投降。

至於預算被砍4成要如何因應，黃彥男表示，影響面很大，還在盤點中，有些計畫可能必須取消，數發部就像網路的國防部，如果把經費砍掉，等於網路沒有任何防護。