快訊

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

年關將近遇強震！南部受災戶悲嘆：住哪都不知 更何況是過年

8年前後判若兩人！川普「高富帥」兒搶走就職典禮鎂光燈 1動作超像老爸

聽新聞
0:00 / 0:00

國債高築「每人背25.2萬」 白指刪預算非常客氣：綠色敗家子不知節制

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，在野黨最後刪2075億，相當於原編列數的6.64%。記者曾學仁／攝影
立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，在野黨最後刪2075億，相當於原編列數的6.64%。記者曾學仁／攝影

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，民眾黨團表示，蔡英文前總統一個任期總預算增快一兆，賴清德總統還加碼，「一群綠色敗家子不知節制」，在野黨最後只刪2075億，相當於原編列數的6.64%，「真的已經非常客氣。」

民眾黨團表示，民進黨執政下，國債鐘警鈴大作，截至上上周五，中央政府債務一年以上未償餘額已高達5兆8580億元，每個人平均背債25.2萬。

民眾黨團說，賴清德當總統第一年，人民還沒看到成績，花錢就破紀錄，114年度中央政府總預算編到3兆1324億6980萬，卻被立委們發現各部會媒體宣傳費、出國考察費超浮濫、計畫粗糙草率，尤其是數發部，比大學生的報告還不如，什麼民主網絡、防衛韌性等各種名詞重複排列組合、大家比賽寫作文，獎補助標準亂、計畫沒管考，就想騙納稅錢去亂撒，「在野黨最後只刪2075億，相當於原編列數的6.64%，真的已經非常客氣。」

民眾黨團指出，賴政府執政烏煙瘴氣，但年前來說句吉祥話，「民進黨中央政府連續執政九年，總預算真是步步高升」，從蔡英文總統第一年執政，2016年接手的1兆9760億，到第四年，2020年已飆到2兆776億，蔡英文卸任前編2024總預算達2兆8519億。也就是當一任總統，總預算就爆增7743億新台幣，賴清德還想繼續加碼， 114年度總預算直接摜破三兆、史上新高，就算被刪2075億，還是無人能敵，慷人民之慨，毫不手軟。

「民進黨劫富濟貧、有夠黑白來！」民眾黨團表示，台灣的總人口數在下降、總體經濟發展沒有方向、能源政策搖搖擺擺、詐騙橫行如入無人之境，中央政府還各種情勒恐嚇、想繼續從人民身上詐財，「他花錢撒幣買人心交朋友，你幫買單、扛巨額卡費。」

民眾黨團今說，蔡英文前總統一個任期總預算增快一兆，賴清德總統還加碼，「一群綠色敗家子不知節制。」記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今說，蔡英文前總統一個任期總預算增快一兆，賴清德總統還加碼，「一群綠色敗家子不知節制。」記者張曼蘋／攝影

國債 民眾黨 民進黨 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

總預算三讀 傅崐萁轟賴清德墮落三部曲：民主走向敗亡

刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

相關新聞

「台灣文化國際噤聲」文化部預算遭刪凍44億 李遠：拿到一份招降書

114年度中央政府總預算今天三讀通過，文化部主管預算原編列新台幣290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。文化...

沒錢打詐？數發部遭藍白大砍4成預算 黃彥男：只能投降

藍、白在野立委聯手大砍數發部預算，數發部長黃彥男今（21）日出席活動時指出，數發部預算刪減約35.82億元、刪減比率大約...

政院扣法定支出稱預算被刪16% 李彥秀：玩弄數字騙人民

在野大砍今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰批評，總預算扣掉法定支出、一般性補助後，預算刪減率恐達16%。國民黨立委李彥...

114年度總預算案三讀 吳思瑤：政院可提覆議、釋憲

立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，依照大法官釋字第613號，預算權就是行政...

數發部預算遭砍4成 部長黃彥男：像跟詐騙集團舉手投降

數發部長黃彥男今天表示，數發部整體預算被刪減約新台幣35.82億元，刪減比例高達4成，包括部本部與資安署出國預算全數刪掉...

國債高築「每人背25.2萬」 白指刪預算非常客氣：綠色敗家子不知節制

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，民眾黨團表示，蔡英文前總統一個任期總預算增快一兆，賴清德總統還加碼，「一群綠色敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。