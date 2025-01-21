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國債高築「每人背25.2萬」 白指刪預算非常客氣：綠色敗家子不知節制
立法院今三讀通過今年度中央政府總預算案，民眾黨團表示，蔡英文前總統一個任期總預算增快一兆，賴清德總統還加碼，「一群綠色敗家子不知節制」，在野黨最後只刪2075億，相當於原編列數的6.64%，「真的已經非常客氣。」
民眾黨團表示，民進黨執政下，國債鐘警鈴大作，截至上上周五，中央政府債務一年以上未償餘額已高達5兆8580億元，每個人平均背債25.2萬。
民眾黨團說，賴清德當總統第一年，人民還沒看到成績，花錢就破紀錄，114年度中央政府總預算編到3兆1324億6980萬，卻被立委們發現各部會媒體宣傳費、出國考察費超浮濫、計畫粗糙草率，尤其是數發部，比大學生的報告還不如，什麼民主網絡、防衛韌性等各種名詞重複排列組合、大家比賽寫作文，獎補助標準亂、計畫沒管考，就想騙納稅錢去亂撒，「在野黨最後只刪2075億，相當於原編列數的6.64%，真的已經非常客氣。」
民眾黨團指出，賴政府執政烏煙瘴氣，但年前來說句吉祥話，「民進黨中央政府連續執政九年，總預算真是步步高升」，從蔡英文總統第一年執政，2016年接手的1兆9760億，到第四年，2020年已飆到2兆776億，蔡英文卸任前編2024總預算達2兆8519億。也就是當一任總統，總預算就爆增7743億新台幣，賴清德還想繼續加碼， 114年度總預算直接摜破三兆、史上新高，就算被刪2075億，還是無人能敵，慷人民之慨，毫不手軟。
「民進黨劫富濟貧、有夠黑白來！」民眾黨團表示，台灣的總人口數在下降、總體經濟發展沒有方向、能源政策搖搖擺擺、詐騙橫行如入無人之境，中央政府還各種情勒恐嚇、想繼續從人民身上詐財，「他花錢撒幣買人心交朋友，你幫買單、扛巨額卡費。」
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