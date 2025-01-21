朱立倫：綠委反對任何預算刪除 完全喪失國會議員天職

立法院今天三讀114年中央政府總預算案，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，已經完全喪失國會議員的天職。行政部門不斷製造謠言，攻擊抹黑立法院，這是民進黨對台灣民主最大的傷害。

朱立倫指出，立法院在野黨團眾志成城、團結一心，將總預算案三讀通過。監督預算是國會的天職。針對國人關心的能源、浪費和貪腐問題，國民黨團為民把關，該刪就刪，該凍就凍。

朱立倫強調，政府的每一分預算，都是納稅人的血汗錢，絕不容許任何浪費。民進黨錯誤能源政策的後果竟然要全民承擔，台電上千億元預算撥補必須刪除，政策才有機會回歸理性務實；靠政府滋養的綠能蟑螂，才能統統清除。

朱立倫說，同理，撕裂台灣的特定媒體和綠營側翼網軍，絕對不能用納稅錢補助。對於藏在預算科目細節的舞弊浪費，國民黨態度堅定，絕不姑息。對於國家重大建設，國家安全、國防、民眾福祉，這些預算他們全力支持。

另外，朱立倫說，對於部分預算的暫時「凍結」並非「刪除」，只要行政部門提出專案報告，負責任地向全民說明，就能支用預算。最後，國民黨強烈譴責民進黨背棄台灣民主，民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，完全喪失國會議員的天職。把台灣民主和國會監督試圖用謠言，攻擊抹黑立法院，這是民進黨對台灣民主最大的傷害。