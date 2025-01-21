預算被大刪 國發會主委劉鏡清：都是不審查的委員在刪

立法院在野黨團大幅刪減各部會預算，國發會主委劉鏡清今日表示，「理論上應該是審案子的人來決定刪，不應該是審案子人的沒有刪，不審案子的人刪。」

本年度預算中，國發會大約有10%預算被刪，其中被凍結的有30%，宣傳費用則被刪除60%。劉鏡清表示，雖然依照過去經驗，凍結是專案報告後可解凍，但會保守看待，萬一凍結的預算也沒有了，就等於整整少了40%預算。

劉鏡清說，經過經濟委員會2.5天的審查預算，溝通之後得到立委許可，只砍了宣傳費用的300萬元，但後面數億元的刪除規模，都是完全沒有審案子的委員刪除的，這是有點不理性的。

劉鏡清表示，國發會預算被刪除的比例應該與其他部會差不多，主要是委員會中的討論比較理性探討，但到委員會之外就是統刪，但預算減少，國發會必須自己應變，而昨天也已經開會，科目上可以允許的就互相支援。