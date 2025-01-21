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仰賴國家補助還奉承當道 學者重批「文娼」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為立法院直播截圖
照片為立法院直播截圖

國民黨立委陳玉珍等人提案刪除公視預算23億，引發多位導演等藝文界人士強烈反彈，陳玉珍反批要這些人放下飯碗，雙方交鋒激烈。台師大退休教授林保淳重砲批評，仰賴政府藝文補助是「文丐」，如果仰賴政府補助還一味阿諛奉承當道，這種人連文丐都稱不上，簡直是「文娼」。

陳玉珍譏諷不少仰賴國家補助的藝文人士為「要飯仔」，結果真的有人跳出來自己承認的確是靠國家補助過日子的「要飯仔」。林保淳撰寫「文丐與文娼」一文指出，其實這不足為奇，古往今來，文丐多如過江之鯽，只是抵死不肯承認，還要狺狺致辯，強調自己多清高、多有成就而已。

林保淳說，國家的文化、藝文補助，正如荒年賑災一樣，在時難年荒、無以為繼之時，開倉濟助，殊為必要。他特別強調，賑濟必須一視同仁，布施公平，不能獨厚一些捧著金飯碗前來乞討，甚至是職業化的文丐。

林保淳指出，捧著金飯碗的職業化文丐在飽食之餘，如果一味阿諛奉承當道，這種人，其實連文丐都稱不上，簡直是文娼了。

林保淳感嘆，文丐是因故不得已而乞食，猶可自存風骨，尚屬可憫可恕，但是文娼則是將人格、骨格一概盡棄之而不顧，可恥兼可恨。

聚傳媒

林保淳 職業 陳玉珍

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