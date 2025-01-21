立院三讀總預算 朱立倫批綠委放棄監督、政府造謠

立法院今天三讀通過中央政府總預算案，國民黨主席朱立倫表示，民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，完全喪失國會議員的天職。行政部門不斷製造謠言、攻擊抹黑立法院。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

朱立倫透過臉書表示，監督預算是國會的天職。針對民眾關心的能源、浪費和貪腐問題，國民黨團為民把關，該刪就刪，該凍就凍。

朱立倫指出，政府的每一分預算，都是納稅人的血汗錢，絕不容許任何浪費。民進黨錯誤能源政策的後果竟然要全民承擔，台電上千億元預算撥補必須刪除，政策才有機會回歸理性務實；靠政府滋養的綠能蟑螂，才能通通清除。

朱立倫也解釋，同理，撕裂台灣的特定媒體和綠營側翼網軍，絕對不能用納稅錢補助。對於藏在預算科目細節的舞弊浪費，國民黨態度堅定，絕不姑息。而對於國家重大建設，國家安全、國防、民眾福祉，這些預算全力支持。另外，對於部分預算的暫時「凍結」並非「刪除」，只要行政部門提出專案報告，負責任的向全民說明，就能支用預算。

朱立倫最後強調，強烈譴責民進黨背棄台灣民主。民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，已經完全喪失國會議員的天職。行政部門不斷製造謠言，把台灣民主和國會監督試圖用謠言、攻擊抹黑立法院，這是民進黨對台灣民主最大的傷害。