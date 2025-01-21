總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團舉行記者會，黨團總召傅崐萁說，補貼台電的1千億預算根本不應該送進立法院，強烈反對錯誤能源政策。

今年總預算歲出原編列3兆1324億，通案統刪不低於939億7500萬，而各委員會共計減列1135億9925萬，總計刪除約2075億元，約占歲出總預算的6.6%。

傅崐萁表示，1千億台電補貼的部分，從台南88槍案起，到幾乎所有槍殺案都發生在台南，這是賴清德的發家地，已經全被綠能、黑道腐敗盤踞，賴清德還恥言推動補貼政策，這不外乎繼續保護新潮流、英系，把人民血汗錢當作貪汙腐敗的輸出，強烈反對錯誤能源政策，侵蝕全民。

傅崐萁認為，這1000億不應該送進立法院，「我們認定的中央政府歲出總數，就是3兆324億」，這次專業審查，嚴格把關，刪除1075億，占年度總預算3.54%，還錢於民，對於所有浮編預算，應該守住人民荷包。看到一國的閣揆哭天搶地，鬼哭神號，說無法執政，在野黨會癱瘓政府。

傅崐萁說，中央政府連續四年共超收1兆8500多億元，連續三年歲計賸餘共1兆770億元，刪減1075億元，如何癱瘓政府？呼籲卓榮泰把施政方針跟錯誤施政好好修正，跟在野黨、國人講清楚，如果刪除1075億元就是癱瘓政府，每一年用人民血汗錢補貼台電2千億元，卓榮泰每年癱瘓國家兩次？譴責無能無德的行政院長。

傅崐萁指出，所有凍結預算，就是要看清楚民進黨是否持續用人民血汗錢養網軍、側翼、綠媒跟網紅，要看有無公平預算給所有媒體，不再「媒體側翼化」，資源公平分配給所有媒體。凍結預算就是看賴清德政權、卓榮泰，有無很務實做好每件該做的事，預算執行是否確實。過去這一年雖然面對各式抹黑、誇大攻擊，國民黨依然保有為民的初衷，堅持奮戰到底，面臨執政黨全面大罷免，可以告訴全國人民，國民黨不畏懼，以民意為依歸，履行人民託付，不懼怕「賴清德們」的打壓跟脅迫，為台灣民主奮戰到底。

傅崐萁強調，前總統蔡英文過去說：「刪除10%總預算，國家會活得好好的；刪除20%，國家才會進步。」傅表示，川普正式就職，美國年度總預算為6.75兆美元，行政效率部長馬斯克決定朝向刪減2兆美元的目標，為總預算30%，賴清德不要再用封建思維，把台灣帶回死胡同，應面向全世界的進步。