快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨（20）日表決通過刪除挹注台電一千億元預算案。聯合報系資料照
立法院昨（20）日表決通過刪除挹注台電一千億元預算案。聯合報系資料照

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團舉行記者會，黨團總召傅崐萁說，補貼台電的1千億預算根本不應該送進立法院，強烈反對錯誤能源政策

今年總預算歲出原編列3兆1324億，通案統刪不低於939億7500萬，而各委員會共計減列1135億9925萬，總計刪除約2075億元，約占歲出總預算的6.6%。

傅崐萁表示，1千億台電補貼的部分，從台南88槍案起，到幾乎所有槍殺案都發生在台南，這是賴清德的發家地，已經全被綠能、黑道腐敗盤踞，賴清德還恥言推動補貼政策，這不外乎繼續保護新潮流、英系，把人民血汗錢當作貪汙腐敗的輸出，強烈反對錯誤能源政策，侵蝕全民。

傅崐萁認為，這1000億不應該送進立法院，「我們認定的中央政府歲出總數，就是3兆324億」，這次專業審查，嚴格把關，刪除1075億，占年度總預算3.54%，還錢於民，對於所有浮編預算，應該守住人民荷包。看到一國的閣揆哭天搶地，鬼哭神號，說無法執政，在野黨會癱瘓政府。

傅崐萁說，中央政府連續四年共超收1兆8500多億元，連續三年歲計賸餘共1兆770億元，刪減1075億元，如何癱瘓政府？呼籲卓榮泰把施政方針跟錯誤施政好好修正，跟在野黨、國人講清楚，如果刪除1075億元就是癱瘓政府，每一年用人民血汗錢補貼台電2千億元，卓榮泰每年癱瘓國家兩次？譴責無能無德的行政院長。

傅崐萁指出，所有凍結預算，就是要看清楚民進黨是否持續用人民血汗錢養網軍、側翼、綠媒跟網紅，要看有無公平預算給所有媒體，不再「媒體側翼化」，資源公平分配給所有媒體。凍結預算就是看賴清德政權、卓榮泰，有無很務實做好每件該做的事，預算執行是否確實。過去這一年雖然面對各式抹黑、誇大攻擊，國民黨依然保有為民的初衷，堅持奮戰到底，面臨執政黨全面大罷免，可以告訴全國人民，國民黨不畏懼，以民意為依歸，履行人民託付，不懼怕「賴清德們」的打壓跟脅迫，為台灣民主奮戰到底。

傅崐萁強調，前總統蔡英文過去說：「刪除10%總預算，國家會活得好好的；刪除20%，國家才會進步。」傅表示，川普正式就職，美國年度總預算為6.75兆美元，行政效率部長馬斯克決定朝向刪減2兆美元的目標，為總預算30%，賴清德不要再用封建思維，把台灣帶回死胡同，應面向全世界的進步。

傅崐萁 卓榮泰 台電 國民黨 能源政策 賴清德

延伸閱讀

總預算三讀後行政院未致意 傅崐萁：這是基本禮儀

總預算三讀 傅崐萁轟賴清德墮落三部曲：民主走向敗亡

刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

嘉南深夜6.4地震 卓榮泰赴南部勘災

相關新聞

業務費遭刪96%…監察院：好不容易到收尾 柯文哲政治獻金案辦不下去

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都...

總預算三讀通過 共刪2075億元占總額6.6%

立法院20、21日馬拉松式處理114年度中央總預算案，歷經20小時表決大戰，在休息7個小時後，下午正式三讀通過總預算案。...

朱立倫：綠委反對任何預算刪除 完全喪失國會議員天職

立法院今天三讀114年中央政府總預算案，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除...

仰賴國家補助還奉承當道 學者重批「文娼」

國民黨立委陳玉珍等人提案刪除公視預算23億，引發多位導演等藝文界人士強烈反彈，陳玉珍反批要這些人放下飯碗，雙方交鋒激烈。

預算被大刪 國發會主委劉鏡清：都是不審查的委員在刪

立法院在野黨團大幅刪減各部會預算，國發會主委劉鏡清今日表示，「理論上應該是審案子的人來決定刪，不應該是審案子人的沒有刪，...

總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團舉行記者會，黨團總召傅崐萁說，補貼台電的1千億預算根本不應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。