遭控「刪預算又撤案」對不起雲林農民 張嘉郡：民進黨才是自我閹割

雲林縣議會民進黨團今召開記者會，痛批雲林縣長張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡一度提案刪減農業部預算，雖受壓力撤案，仍應向雲林縣農民道歉，並呼籲在野黨懸崖勒馬。張嘉郡回應，替人民看緊荷包是民代職責，民進黨立院黨團的預算提案全數撤案，才是放棄監督、自我閹割，張麗善則反控綠議員是要成為農業部的網軍隊，才故意散播不實謠言。

雲林縣議會民進黨團今表示，立法院在野黨藍白聯手，提出海量預算案，並大幅刪減中央政府總預算，引發民怨，張嘉郡提案刪減農業部預算，更是讓全國養豬協會及全國養雞協會發出新聞稿，後張嘉郡雖受壓力已撤案，但顯然就是挾多數勢力趁勢作亂，要求張麗善、張嘉郡應向雲林農民道歉。

雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真表示，這次中央總預算的審查，可以看見藍白兩黨荒謬大砍預算，意圖癱瘓中央行政，毀憲亂政，是對台灣民主的嚴重威脅，非常惡劣，張麗善、張嘉郡身為國民縣長及立委應該本著雲林農民利益優先，不應因個人及政黨利益考量傷害農民及農業，他們的行為不僅影響國會運作，也關乎台灣未來發展，希望藍白兩黨善良對待雲林縣，懸崖勒馬，回頭是岸。

議員林文彬指出，張嘉郡的提案意圖要癱瘓農業部，造成雲林縣內農民極大的恐慌，雖因壓力撤案，但顯然是把人民賦予的權力濫用，議員江文登也質疑，張嘉郡拿立委權力當兒戲，只聽黨意亂刪農業預算，議員洪如萍則擔憂客委會的預算被凍結、刪除，將影響客家文化傳承。

議員蔡永富表示，國民黨提案將「行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心」3千多萬預算全數刪除，是欺負中南部、東部地區人民，非常可惡，尤其張麗善曾擔任行政院雲嘉南聯合服務中心的執行長，卻縱容此事發生，真的非常可惡，議員顏嘉葦擔憂，如果每年都這樣搞，恐怕不僅是中央施政困難，地方縣市的施政與建設發展也恐怕會受到影響，導致台灣無法進步，希望國民黨能懸崖勒馬。

議員張維崢呼籲藍白立委，一年前人民有權利把選票給你們，一年之後人民絕對有權利把這一票收回。

張嘉郡對於民進黨議員的指控表示，農業部業務費預算有重複編列、暗藏養網軍之嫌，至今尚未說明，為人民看緊荷包才是民代職責，雲林縣議會民進黨團不要搞不清楚狀況，民進黨立院黨團的預算提案全數撤案，才是放棄監督、自我閹割。

她表示，114年的總預算對比113年，增加將近2千億元，跟111年相比更大幅增加近8千億元，何來癱瘓國家之說，對比農民的辛苦，農業部未遵守立院決議提高公糧收購價格5元，才欠農民一個道歉。

張麗善也反擊，立法委員要負起監督所有預算的責任，張嘉郡提案刪除的是農業部長的業務費，與法定預算不相關，民進黨議員是要成為農業部的網軍隊，才故意散播不實謠言，請議員們不要危言聳聽，甚至製造更多的謠言來擴散、讓民眾驚慌。