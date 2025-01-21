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綠為總預算案「當家鬧事」？ 藍轟：造謠一時爽全民都在傷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，總計刪除約2075億，另凍結為2600多億元。三讀通過後民進黨提出抗議。記者曾吉松／攝影
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，總計刪除約2075億，另凍結為2600多億元。三讀通過後民進黨提出抗議。記者曾吉松／攝影

立法院今表決通過114年中央政府總預算案，國民黨批評，賴清德政府執政以來不惜掀起朝野對抗，就連總預算審查，也要用造謠抹黑來護航自己荒唐的浮濫預算，民進黨陣營繼續扮演當家鬧事的角色，保守估計一個月以來造謠已達21則。

國民黨表示，民進黨一個月像風一樣製造21則謠言讓社會製造仇恨，只是顯示出民進黨對自己的總預算充滿心虛，為了掩蓋自己可笑的預算編列。民進黨造謠一時爽，全民都在傷，一個月來財政部、教育部、經濟部等，儼然成為民進黨粉專的分身，一模一樣充滿創意的抹黑造謠，最悲哀的不是民進黨成為賴政府的側翼，而是賴政府成為民進黨的側翼。

國民黨也列舉謠言，包括民進黨稱打詐預算被刪減2億，最後僅刪4000萬 ，仍有1.6億可強力打詐；警政消防預算僅凍結30%，待提出預算執行情形專案報告後即可動支，並未刪除任何預算；性平預算僅刪減150萬，占9%，仍有1477萬3千元可用。

而針對大港開唱補助600萬元，此案根本未列院會表決項目；潛艦預算部分，國防部長顧立雄稱SAT海測後才會動支，因此凍結50%，並未刪減任何預算；嘉義無人機研發產業園區預算，此案僅凍結30%，建議由經濟部來管理，並非中科院；衛福部媒體宣傳費僅刪除60%，拒絕浮濫編列、拒絕公帑養網軍。

國民黨提到，針對節能家電補助刪除100億，此案根本未列院會表決項目；也未刪老農津貼及飼料查驗。至於統一發票給獎預算，發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，是法定預算不能刪除。民進黨稱新青安優貸刪除3000億、兒童優化醫療要刪114億，都是假訊息。

國民黨表示，有關選手出國訓練費用，僅刪官員福利，選手權利依舊受到保障；青年團體補助凍結7000萬元與藝文創作補助20億元，並非刪除，解凍後補助不變；23億公視預算（包含兒童小公視）僅刪除1%，仍有99%可用。中研院科研人才培育僅凍結30%，未刪除人事費用。

此外，國民黨說，交通部公路公共運輸發展計畫傳要凍結50%的經費、數位部資通安全防禦要刪12.7億，相關提案未列院會表決項目；數位部稱刪預算後不能上網買車票、網路報稅，但在數位部成立前已可上網買票，拒絕數位麵線部造謠情勒。NCC稱刪除業務費，新iPhone無法上市，NCC一騙再騙，要從iPhone 16騙到iPhone200？

國民黨表示，理性合理的監督不會因為這種無理取鬧的造謠而被擊倒，國民黨會持續理性監督，繼續理性刪除不合理預算，凍結預算讓執政黨修正錯誤。

側翼 國民黨 民進黨 統一發票

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