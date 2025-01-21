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黃國昌：看緊人民荷包 刪減金額占總預算6.6%

中央社／ 台北21日電

立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌表示，黨團替人民看緊荷包，刪減金額約占總預算案6.6%，賴政府可運用預算仍高達新台幣2兆9000億元，對施政綽綽有餘。

媒體詢問，是否預期下會期開議日期。黃國昌表示，今天是立法院本會期最後一天，接下來馬上要進入春節年假，過完年就要開工，2月3日是立委報到日，接下來需要處理的法案、監督政府事項都很多，民眾黨團會希望儘早開議。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天下午三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

總預算案三讀通過後，民眾黨立委在議場內齊聚高喊「嚴審預算，為人民把關」，並在議場外接受媒體訪問。

黃國昌表示，114年度中央政府總預算案終於在今天完成三讀，針對這次史上最高總預算金額，民眾黨團自始至終都秉持前民眾黨主席柯文哲務實、理性、科學的態度，負責任地進行專業審查。

黃國昌表示，總預算案經過委員會、院會審查後，包含補貼台電1000億餘元部分，今年的總預算，總共刪減2000億元出頭，約占整體總預算案6.6%。

黃國昌指出，雖然行政院不斷造謠抹黑稱在野黨掏空台灣、報復審查，但數字會說話，民眾黨團站在人民立場看緊荷包，總共刪減數額2000億餘元，但實際上賴政府可運用的預算仍高達2兆9000億餘元，這對賴政府施政綽綽有餘，請總統賴清德、行政院長卓榮泰謹慎花每筆納稅人經費，把錢真的用在刀口上，為台灣與下一代認真施政。

黃國昌表示，民眾黨團也要敬告卓榮泰，請不要再利用錯假訊息，製造社會對立衝突、造成人民彼此撕裂；總預算案三讀通過後，行政部門該做的就是在工作崗位上好好施政，這樣才能不負人民所託。

此外，民進黨立委郭國文透過臉書指出，從民國112年起，民眾黨立委吳春城擔任理事長的壯世代協會標到3個嘉義市政府有關鼓勵年長族群運動的標案，總金額1489萬元，但竟然提案凍結體育署「推廣全民運動獎金補助」的預算2000萬元，要求體育署把銀髮族改名為壯世代，也凍結許多國發會的預算。

對此，吳春城受訪時回應，立法院日前才無異議通過壯世代促進法，不僅超越黨派也跨部會，不是突然冒出來，而是經過一整年溝通才取得共識；當時法案通過時朝野大和解，怎麼一晃眼就變成惡法，各種汙衊出爐，這很明顯是政治攻防與製造事端。

民眾黨 立法院 黃國昌

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