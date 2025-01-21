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總預算三讀後行政院未致意 傅崐萁酸沒賴總統授權：不敢來

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，按例行政院在國會三讀總預算案後，行政院長會親赴國會致意，不過今年政院未有代表致意。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院長卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能還沒有得到賴清德總統的授權，即便卓揆今勘災，還有副院長可來，這是基本禮儀表達。

今年立法院三讀通過總預算案後，卓榮泰並未循例到立院致意。傅崐萁說，依照往例，閣揆該有的格局跟風範是在總預算正式三讀結束後，要到立法院謝謝立法院主席以及朝野政黨國會議員，這是立法院跟行政院之間的長久正式禮儀。卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能還沒有得到賴清德的授權，所以還不敢來，希望卓榮泰「苦海無涯，回頭是岸」，勇敢做自己，當中華民國好的行政院長。

有媒體問到今日凌晨嘉男南發生規模6.4強震，卓榮泰今前往南部勘災，是否應以勘災為重。傅崐萁表示，勘災當然很重要，身為父母官第一時間當然要去勘災，不是今早去勘災，是今天凌晨就應該趕下去，不是今天才下去。更重要的是，行政院長到災區，還有副院長可以到國會，禮儀表達是全世界民主國家最基本的。

傅崐萁 卓榮泰 立法院 行政院 賴清德

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