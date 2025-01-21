總預算三讀 傅崐萁轟賴清德墮落三部曲：民主走向敗亡

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁轟賴清德政府用「墮落三部曲」，讓國家面臨民主敗亡。

今年總預算歲出原編列3兆1324億，通案統刪不低於939億7500萬，而各委員會共計減列1135億9925萬，總計刪除約2075億元，約占歲出總預算的6.6%。

會後國民黨團舉行記者會，傅崐萁說，賴清德政府上任八個月以來，對國會用五種方式，第一是釋憲，第二是覆議，第三是杯葛議事，第四是罷免威嚇，第五是群眾包圍國會，恫嚇人民，壓迫在野黨，看不到善意跟溝通誠意，這就是賴清德政權對台灣民主最錯誤的示範。標榜民主進步的政權，在賴清德就職後，變本加厲，猶勝於蔡英文時代。

傅崐萁表示，民進黨空前墮落，（第一個墮落）讓我國大法官全面沉淪，成為賴清德的後宮禁臠，否決所有立法院決策。第二個墮落，賴清德將選舉當作武器，順者昌而逆者亡，用大罷免對付在野黨。

傅崐萁接著指出，第三個墮落，把政府所有部會首長「側翼網紅化」，很難過看到現在的部會首長不是來跟在野黨溝通質疑之處，卻是用拍影片、做網紅、中傷抹黑攻擊，沒有知識、常識跟道理，扭曲部會首長該有的官箴。遺憾賴清德把台灣民主社會用「墮落三部曲」，讓國家面臨民主最嚴重的敗亡。