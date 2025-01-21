快訊

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今下午三讀通過民國114年度中央政府總預算，民進黨團稍早也在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影
立法院會今下午三讀通過民國114年度中央政府總預算，民進黨團稍早也在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影

立法院會今下午三讀通過民國114年度中央政府總預算。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，「賴清德、卓榮泰可以騙人；但數學不會騙人。」

黃國昌稍早在臉書發文表示，今年度中央政府總預算案在剛才完成三讀，要謝謝每一位台灣民眾黨黨團辛苦的黨籍委員及夥伴，這段時間以來，大家都辛苦了。過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，意圖迴避民主監督、大搞威權獨裁。

黃國昌強調，民眾黨黨團秉持柯文哲主席「理性、務實、科學」的精神，為全體國人嚴格把關血汗錢，2025年中央政府總預算歲出編列史上最高金額3兆1324億6980萬9000元，共計刪除2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%，因此，總預算歲出經立法院審查後，合計約為2兆9248億9555萬，與2024年中央政府總預算的歲出規模大致相符，「並沒有賴清德政府不斷對外造謠在野黨要癱瘓國家之情形。」

「賴清德、卓榮泰可以騙人；但數學不會騙人。」黃國昌說，為人民把關預算、不讓行政機關恣意浮編，是立委的天職，民眾黨黨團和他都不會因為賴清德與卓榮泰無理的恐嚇、情勒人民而有所退讓，因為深知每一張選票背後對柯主席和8位立委的託付，以及承載對這個國家不能走向一黨獨裁的期盼。

台灣民眾黨 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

嘉南深夜6.4地震 卓榮泰赴南部勘災

預算凍刪、報復心態 卓揆再開記者會砲轟

影／賴清德台東勗勉官兵 盼朝野支持國防預算

總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

相關新聞

總預算三讀通過 共刪2075億元占總額6.6%

立法院20、21日馬拉松式處理114年度中央總預算案，歷經20小時表決大戰，在休息7個小時後，下午正式三讀通過總預算案。...

總預算三讀 傅崐萁轟賴清德墮落三部曲：民主走向敗亡

立法院今日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁轟賴清德政府用「墮落三部曲」，讓國家面...

中央政府總預算案三讀通過 共刪2075億元

立法院昨天開始挑燈夜戰，審查今年度中央政府總預算，在休息7個小時後，下午正式三讀通過總預算案。藍、白聯手表決通過多案刪減...

刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

立法院會今下午三讀通過民國114年度中央政府總預算。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，...

台電千億補助被砍電價漲定？黃士修：誰讓台電虧4千億元？

立法院審查總預算刪除挹注台電1000億元預算案，媒體人黃暐瀚指今年電價應該漲定了。核能流言終結者創辦人黃士修說，黃暐瀚言...

監察院：業務費遭刪96% 柯文哲政治獻金案辦不下去

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。