刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

立法院會今下午三讀通過民國114年度中央政府總預算。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，「賴清德、卓榮泰可以騙人；但數學不會騙人。」

黃國昌稍早在臉書發文表示，今年度中央政府總預算案在剛才完成三讀，要謝謝每一位台灣民眾黨黨團辛苦的黨籍委員及夥伴，這段時間以來，大家都辛苦了。過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，意圖迴避民主監督、大搞威權獨裁。

黃國昌強調，民眾黨黨團秉持柯文哲主席「理性、務實、科學」的精神，為全體國人嚴格把關血汗錢，2025年中央政府總預算歲出編列史上最高金額3兆1324億6980萬9000元，共計刪除2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%，因此，總預算歲出經立法院審查後，合計約為2兆9248億9555萬，與2024年中央政府總預算的歲出規模大致相符，「並沒有賴清德政府不斷對外造謠在野黨要癱瘓國家之情形。」

「賴清德、卓榮泰可以騙人；但數學不會騙人。」黃國昌說，為人民把關預算、不讓行政機關恣意浮編，是立委的天職，民眾黨黨團和他都不會因為賴清德與卓榮泰無理的恐嚇、情勒人民而有所退讓，因為深知每一張選票背後對柯主席和8位立委的託付，以及承載對這個國家不能走向一黨獨裁的期盼。