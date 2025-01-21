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台電千億補助被砍電價漲定？黃士修：誰讓台電虧4千億元？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片

立法院審查總預算刪除挹注台電1000億元預算案，媒體人黃暐瀚指今年電價應該漲定了。核能流言終結者創辦人黃士修說，黃暐瀚言下之意，漲電價是藍白的鍋，但奇怪了，台電怎麼虧損四千億元的？過去八年又是誰執政的？

黃士修今天指出，黃暐瀚自己都說核電成本低（一度一塊多），可是又說「仍使用核電的法國，電價已經應漲到七、八元」。黃暐瀚故意隱去法國電費上漲的主要原因，正是2022年至2023年核電發電量下降，要增加火力發電量，再加上火力燃料費上漲，電費自然大漲。

黃士修說，法國提出未來降低電費方法之一，就是要新增核電機組。「核電大國法國也要漲電費！」，這是自2016年蔡英文總統執政以來，民進黨中央廚房的說帖。尤其在2021四大公投時期，下資源廣宣達最高峰，卻絕口不提，廢核的德國，電價早已飆漲到法國的兩倍。

核電 法國 電價

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