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監察院：業務費遭刪96% 柯文哲政治獻金案辦不下去

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋（右）。記者蔡晉宇／攝影
監察院秘書長李俊俋（右）。記者蔡晉宇／攝影

監察院秘書長李俊俋今天表示，114年度預算案，業務費遭刪96%，憲政機關無法依據憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出憲法訴訟。

李俊俋表示，監察院業務包含一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行，導致監察院無法依據憲法行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。

李俊俋指出，全數減列一般行政業務費用等共計9037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，未來監察院若沒錢繳水電費，只好關燈來繼續上班，至於電腦沒電，也不知道該怎麼辦。

李俊俋說，監察院目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。另外，柯文哲政治獻金案件院好不容易到了收尾階段，當事人回覆也終於回傳，但如今都可能難以收尾提出調查報告。

李俊俋表示，監察院監督行政機關違法失職，對中央及地方公務員，依據憲法提案糾彈，是國家最重要的他律機關；然此次預算審查結果，屬於政治性報復提案及癱瘓機關運作，實感遺憾。

李俊俋指出，明天監察院將內部開會，研議因預算遭大砍的應變作為，為維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，監察院不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

憲法 李俊俋 監察院

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