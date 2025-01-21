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總預算三讀通過 共刪2075億元占總額6.6%

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，總計刪除約2075億，另凍結為2600多億元，三讀後國民黨委員呼口號為人民嚴格把關。記者曾吉松／攝影
立法院經過挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，下午副院長江啟臣敲槌三讀通過，總計刪除約2075億，另凍結為2600多億元，三讀後國民黨委員呼口號為人民嚴格把關。記者曾吉松／攝影

立法院20、21日馬拉松式處理114年度中央總預算案，歷經20小時表決大戰，在休息7個小時後，下午正式三讀通過總預算案。今年總預算歲出原編列3兆1324億，通案統刪不低於939億7500萬，而各委員會共計減列1135億9925萬，總計刪除2076億元，約占歲出總預算的6.6%。

行政院會去年8月通過「114年度中央政府總預算案」，編列歲入新台幣3兆1533億6619萬、歲出3兆1324億6890萬9000元，雙雙創新高。立法院於17日起展開審查，20日起更不斷電漏夜處理總預算案，直到21日下午才完成三讀通過。

根據立法院統計，各委員會審查結果減列67億3763萬元，審查保留部分除通案刪減外，減列1068億6162萬元，因此共計減列1135億9925萬9000元；另外通案統刪部分，則不低於939億7500萬，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%等。

在矚目預算方面，立院二、三讀刪減經濟部補貼台電1000億2萬元預算；而值得關注的國防部潛艦國造預算，今年編列的潛艦量產經費為19.96億元，最後決議凍結10億元，另外還凍結外交部業務費50%、刪除不當黨產委員會黨產處理業務90%預算、凍結中選會選舉業務費50%等。

不當黨產委員會 潛艦國造 立法院

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