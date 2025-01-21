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護照製作費用遭刪 領務局：10月後存量吃緊

中央社／ 台北21日電

領務局「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元，領務局副局長陳尚友今天表示，刪減後預算能支應185萬本空白護照購置，低於預估數量209萬，10月後恐面臨安全存量吃緊。

立法院審查114年度中央政府總預算案，17日通過統刪一般事務費10%，領務局預算編列15.9億元，與護照製作相關的「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元，立院今天三讀。

外交部上午舉行例行記者會，領務局副局長陳尚友於會後受訪指出，今年預估會核發205萬到209萬本護照，若預算遭刪減，能夠支應的空白護照購置費用，大概只剩下約185萬本。

陳尚友強調，領務局預估核發護照數量是蠻精確的數字，去年預估會核發280萬本，而實際核發件數是286萬本；若立法院刪減空白護照購置費用，預估在10月後就會出現安全存量吃緊。

至於國外旅費遭刪15%，陳尚友表示，每年都要派人到外館維護「三合一領務資訊整合系統」，這當然會有影響，尤其是急難救助的緊急核發護照，該系統可連線確認申請人護照資料，領務報表也是靠此系統上傳。

國民黨團提案將行政院聯合服務中心業務費3652.6萬元減列至36.9萬元，多位民進黨立委擔憂，未來中南東部及外島地區民眾未來要申辦護照，都得到台北辦理。

對此，陳尚友說明，護照製作費用都編列在領務局，由台北發下去中南部，其他辦事處多是水電費等營運費用，實際影響還在評估當中，但會盡量把每個辦事處撐住。

立法院 護照

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