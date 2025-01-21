預算凍刪、報復心態 卓揆再開記者會砲轟

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「立法院審理預算『前所未有』的不專業、惡質，還刪除撥補台電的1千億，我要再次呼籲在野黨懸崖勒馬！」行政院長卓榮泰21日再次召開記者會，痛批在野黨濫刪、濫凍預算「連立法院自己都不知道刪了多少」。他舉例說，20日深夜南部發生大地震，警、消不畏辛勞、前往救援，但他們的業務費都被刪減30到70%。

刪減警消業務費心寒

卓榮泰20、21日都召開記者會，針對總預算21日清晨二讀通過，卓榮泰不滿說，國民黨有立委說「只有刪3%」，但以民眾黨團的說法，已經刪減2100多億，就已經6%，雖然表決中有陸續撤案，但由於場面混亂，行政部門也不知道受到多少影響，「審預算實在是前所未有的混亂，」卓榮泰不滿指出。

「警、消何干，竟然要刪警政署與消防署的業務費？」卓榮泰沉痛地說，嘉義20日晚間發生大地震，警消與台電第一時間都前往救援與搶修，但在野黨立委不只凍結與刪除大量業務費，還刪除撥補台電的1千億追加預算，讓政府健全台電、改善營運體制的努力白費，警消與台電同仁的心寒。

總預算影響不只6%

「總預算的刪減影響，不是表面的6%！」卓榮泰痛批，外交部的業務費被刪減30到70%，然後還有參加美國總統川普就職訪問團的在野黨立委稱讚外交部的安排，「白天刪預算、晚上卻稱讚」，卓榮泰質疑，這些立委難道不覺得矛盾與難安嗎？若大量業務費被集中在特定部會、大量刪減與凍結，會讓各部會的年度計畫受到嚴重影響、充滿不確定性。

「新增費用通通被刪掉，今年總預算恐比去年還少！」卓榮泰指出，今年新增2806億預算，若再刪減2100多億，加上今年前瞻預算比去年少，有可能讓總預算大量萎縮。他同時不滿說，在總預算表決過程，還出現內容看不清楚、重複刪減、表決之後撤案與提案與目的矛盾的狀況。

外交部難國際交流

因此他呼籲在野黨重新審視提案，若需要行政部門說明都可以積極配合。外交部政務次長吳志中強調，外交部業務被凍結50%，恐讓出國參訪、農業援助團等業務，還有國人最常利用的「急難救助」服務受到影響，損及國家利益；還有1.1億元的媒宣費用、15%國際出差費遭到刪減，恐讓台灣更難參加國際重要活動。

媒體詢問有哪些產業政策會受到影響，若總預算三讀後會有什麼救濟手段？卓榮泰回應說，行政院要重點推動的「多元振興經濟方案」恐將受到嚴重影響。

另外，卓榮泰歎說，台電的1千億攸關民生電價補貼，若無法到位恐讓未來電價會有劇烈反應，而內政部業務費被刪減20%，許多與政府合作的廠商可能要多等幾個月才能拿到錢或是進行建設。他並未回答三讀後的救濟手段。

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