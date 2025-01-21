藍白砍預算掀對立 被民眾飆罵三字經北巿白議員吐心情
立法院馬拉松式審查今年度預算，因藍白砍預算，引爆朝野對立。民眾黨北市議員陳宥丞今早在湖光市場拜早年，除民眾加油打氣，也遇到不同政治立場民眾飆粗話「你們民眾黨X你娘！」從藍白刪預算到賣台罵了3分鐘左右。
陳宥丞在臉書貼文被不理性民眾飆罵的文章後，底下湧入許多網友留言，感嘆「現今社會對立可以說是史上最高，尤其小黨被打壓更明顯，辛苦了！」還有網友抱不平說「太過份了吧！當眾三字經羞辱可以報警了吧」，更有網友貼出罵國罵法院判賠的價目表。」
「誰都不可以問候別人母親」，民眾黨議員陳宥丞說，「這是任何人不能接受的底線」。原本他客氣回應群眾的不理性，不過聽到飆粗話後，陳當下也收起笑容，並嚴肅告訴對方，政治立場可以不一樣；也要能尊重不同的聲音。
陳說，讓你罵了幾分鐘，但你觸碰不可以侵犯的底線！就是問候別人人家的母親，大庭廣眾之下，對方換了另外一個方式拐彎罵，他也沒有再忍讓的告訴對方「講髒話就是不對！」
陳宥丞說，大家都是中華民國國民，更沒有人不愛台灣，在議會有許多立場民眾黨與民進黨相符，如交通改善、居住正義、性平議題等都有合作；這次的預算協商也支持國民黨部分提案，例如市場改建及遊憩公司成立，這塊土地上不應該凡事用顏色、仇恨和對立，去撕裂跟你想法價值觀不一樣的人，更別說用髒話甚至問候別人的母親。
陳說，今早的他或許可以更理智、更忍耐，所以在路上不小心看到有爭執的民眾，他說聲抱歉，但他不會允許自己或團隊被任何人身攻擊或者羞辱，這是民主自由的底線，這也是作為一個保護同仁的老闆應該畫出的界線。
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