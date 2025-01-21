快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

卓揆批審預算惡質 許宇甄：不然要當行政院橡皮圖章？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄表示，民進黨政府濫編預算、施政無方、協商無能，如今卻指責立法院，難道國會審查預算就該淪為行政機關的橡皮圖章，任其揮霍？記者葉信菉／攝影
國民黨立委許宇甄表示，民進黨政府濫編預算、施政無方、協商無能，如今卻指責立法院，難道國會審查預算就該淪為行政機關的橡皮圖章，任其揮霍？記者葉信菉／攝影

立法院自昨日起挑燈夜戰，審議今年度中央政府總預算案，今下午三讀。行政院長卓榮泰今上午親上火線，表示無法接受，批這次預算審查惡質。國民黨立委許宇甄回擊，民進黨政府濫編預算、施政無方、協商無能，如今卻指責立法院，難道國會審查預算就該淪為行政機關的橡皮圖章，任其揮霍？

卓榮泰今上午說明，本次新增的2800多億預算是過去沒有的，這些新增的事項，在野黨團有哪項覺得不需要，哪項編列不合理？直接講出來，若無，即應保留新增項目的預算，再就其他預算做討論，現在完全不是，就是把增加的當作是浪費、是浮濫，對此行政院完全無法接受。

許宇甄批評，卓榮泰今日再次出面，無端指責立法院「胡亂審查」預算，甚至聲稱凍結比例過高，影響行政施政。這種說法荒謬至極，完全是顛倒是非。預算本就應該依年度規劃合理分配，怎麼可能一開始便將所有經費揮霍殆盡？立法院凍結部分預算，正是為了確保行政機關依進度執行，同時在過程中自我檢討，修正可能的錯誤，並向立法院提交專案報告以爭取解凍。這是財政紀律的基本原則，卓榮泰若不明白，只能說是嚴重失職；若刻意曲解，則是存心欺瞞社會大眾。

許宇甄表示，刪除台電補助1000億元，並非針對台電員工，而是要讓民進黨政府為自身錯誤的能源政策承擔責任。台電員工長年為全台供電盡心竭力，社會對他們的付出心存感激，但台電的財務危機，根源在於民進黨政府不負責任的能源轉型政策，使台電虧損連連，最後竟試圖讓全民埋單，南部光電弊案頻傳，圖利特定廠商沒有究責，光是2024年台電就花費1300億元買綠電，2025年預計要花費1500億元，不監督民進黨浪費公帑才是真正的不公不義。行政院不檢討自身決策錯誤，反而嫁禍在野黨，如此顛倒黑白，令人不齒。

許宇甄指出，卓榮泰竟聲稱本次預算審查是「前所未有的混亂、惡質」，這番指控毫無根據。真正導致協商破裂的，是民進黨立院黨團總召柯建銘。在朝野協商過程中，柯建銘不願正視預算問題，反而大肆談論罷免案，將協商導向政治鬥爭，導致行政官員無法為預算辯護，最終協商破局。民進黨內部決策混亂，卻反過來指責立法院審查「惡質」，這種混淆視聽的手法，為了錢而睜眼說瞎話，卓榮泰的良心被私利給淹沒。

許宇甄最後強調，民進黨政府一再濫編預算、施政無方、協商無能，如今卻跳出來指責立法院，難道國會審查預算就該淪為行政機關的橡皮圖章，任其揮霍？台灣人民不是民進黨政府的提款機，不能任由這種財政失控的亂象持續發生。行政院長應當正視自身問題，停止甩鍋，認真檢討政策錯誤，而不是一味推卸責任、抹黑在野黨。

行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

台電 民進黨 立法院

延伸閱讀

卓揆：台電、警消出動馳援震災 預算卻遭刪凍

才讚外交部協助川普觀禮 卓揆批在野：刪預算會心安？

影／將南下勘災 卓榮泰：盡量讓受災戶年前恢復生活

總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

相關新聞

藍白砍預算掀對立 被民眾飆罵三字經北巿白議員吐心情

立法院馬拉松式審查今年度預算，因藍白砍預算，引爆朝野對立。民眾黨北市議員陳宥丞今早在湖光市場拜早年，除民眾加油打氣，也遇...

卓揆批審預算惡質 許宇甄：不然要當行政院橡皮圖章？

立法院自昨日起挑燈夜戰，審議今年度中央政府總預算案，今下午三讀。行政院長卓榮泰今上午親上火線，表示無法接受，批這次預算審...

預算遭刪除凍結7成3 總統府：國安、協助弱勢將受影響

立法院今天繼續處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府預算昨深夜二讀足足有七成三遭刪除與凍結，將造成資訊安全、國家安...

卓揆：台電、警消出動馳援震災 預算卻遭刪凍

嘉義縣大埔鄉凌晨發生6.4大地震，南部地區首當其衝，行政院長卓榮泰上午預告將赴南部勘災，盼在年前恢復國人正常生活。他批評...

高雄綠營不滿藍白砍預算 呼籲高雄人站出來表達怒氣

民進黨不滿藍白聯手砍中央總預算，今早高市黨部主委黃文益會同民進黨團總召江瑞鴻在議會開記者會表達譴責，要求國民黨跟民眾黨停...

才讚外交部協助川普觀禮 卓揆批在野：刪預算會心安？

藍白大砍今年度中央政府總預算，立法院預計今天下午完成三讀。與此同時，獲邀出席美國總統川普就職慶賀團的民眾黨立委陳昭姿、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。