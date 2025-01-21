卓揆批審預算惡質 許宇甄：不然要當行政院橡皮圖章？

立法院自昨日起挑燈夜戰，審議今年度中央政府總預算案，今下午三讀。行政院長卓榮泰今上午親上火線，表示無法接受，批這次預算審查惡質。國民黨立委許宇甄回擊，民進黨政府濫編預算、施政無方、協商無能，如今卻指責立法院，難道國會審查預算就該淪為行政機關的橡皮圖章，任其揮霍？

卓榮泰今上午說明，本次新增的2800多億預算是過去沒有的，這些新增的事項，在野黨團有哪項覺得不需要，哪項編列不合理？直接講出來，若無，即應保留新增項目的預算，再就其他預算做討論，現在完全不是，就是把增加的當作是浪費、是浮濫，對此行政院完全無法接受。

許宇甄批評，卓榮泰今日再次出面，無端指責立法院「胡亂審查」預算，甚至聲稱凍結比例過高，影響行政施政。這種說法荒謬至極，完全是顛倒是非。預算本就應該依年度規劃合理分配，怎麼可能一開始便將所有經費揮霍殆盡？立法院凍結部分預算，正是為了確保行政機關依進度執行，同時在過程中自我檢討，修正可能的錯誤，並向立法院提交專案報告以爭取解凍。這是財政紀律的基本原則，卓榮泰若不明白，只能說是嚴重失職；若刻意曲解，則是存心欺瞞社會大眾。

許宇甄表示，刪除台電補助1000億元，並非針對台電員工，而是要讓民進黨政府為自身錯誤的能源政策承擔責任。台電員工長年為全台供電盡心竭力，社會對他們的付出心存感激，但台電的財務危機，根源在於民進黨政府不負責任的能源轉型政策，使台電虧損連連，最後竟試圖讓全民埋單，南部光電弊案頻傳，圖利特定廠商沒有究責，光是2024年台電就花費1300億元買綠電，2025年預計要花費1500億元，不監督民進黨浪費公帑才是真正的不公不義。行政院不檢討自身決策錯誤，反而嫁禍在野黨，如此顛倒黑白，令人不齒。

許宇甄指出，卓榮泰竟聲稱本次預算審查是「前所未有的混亂、惡質」，這番指控毫無根據。真正導致協商破裂的，是民進黨立院黨團總召柯建銘。在朝野協商過程中，柯建銘不願正視預算問題，反而大肆談論罷免案，將協商導向政治鬥爭，導致行政官員無法為預算辯護，最終協商破局。民進黨內部決策混亂，卻反過來指責立法院審查「惡質」，這種混淆視聽的手法，為了錢而睜眼說瞎話，卓榮泰的良心被私利給淹沒。