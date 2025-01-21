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預算遭刪除凍結7成3 總統府：國安、協助弱勢將受影響

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院今天繼續處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府預算有七成三遭刪除與凍結，將造成資訊安全、國家安全問題，以及用於協助弱勢的國務機要費受到影響。圖／總統府提供
立法院今天繼續處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府預算有七成三遭刪除與凍結，將造成資訊安全、國家安全問題，以及用於協助弱勢的國務機要費受到影響。圖／總統府提供

立法院今天繼續處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府預算昨深夜二讀足足有七成三遭刪除與凍結，將造成資訊安全、國家安全問題，以及用於協助弱勢的國務機要費受到影響。

郭雅慧表示，總統府預算遭刪除與凍結七成三，對總統府的有兩大方向影響比較大。首先是總統府的資訊維安和設備的照顧，總統府每個月面對的駭客侵害，高達700萬次之多，這次關於資訊維安跟設備維護，被刪凍了2000萬元，這不只是國家安全問題，在資訊方面要如何維護是非常大的挑戰。

其次是國務機要費，郭雅慧說，過去11年來國務機要費3000萬元預算，無論藍綠誰當總統，不曾被刪減，這次刪除1000萬元、凍結2000萬元，會造成後續使用上的困難。

郭雅慧表示，國務機要費不是用在總統身上，其中六成是用在慰勞辛苦的軍警，另外四成是用於弱勢社福團體，預算遭刪減凍結，勢必會對總統府日常的運作造成一定的影響。

國務機要費 維安 總統府發言人

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