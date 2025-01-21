卓揆：台電、警消出動馳援震災 預算卻遭刪凍

嘉義縣大埔鄉凌晨發生6.4大地震，南部地區首當其衝，行政院長卓榮泰上午預告將赴南部勘災，盼在年前恢復國人正常生活。他批評，昨晚台電人員、警消都出勤救災，但台電千億撥補預算遭刪、警政署、消防署業務費都被凍結30%，為何要情緒性報復警察？

今日凌晨0時17分，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，位於嘉義縣政府東南方37.9公里處，震源深度僅9.7公里，屬於淺層地震，嘉義縣最大震度達6級，體感搖晃明顯，之後又連續發生多次輕微搖晃，深夜驚醒不少民眾，嘉南地區都陸續傳出災情。

卓榮泰今率部會首長再籲在野理性審查總預算，他首先對昨晚在台南、嘉義地震造成民宅坍塌、設備交通損失，也對部分國人造成傷害，表達最高關切；他說，在第一時間，賴清德總統便詢問行政院，行政院也第一時間掌握現場情況，並與縣市首長通話，提供必要救助。

卓榮泰提到，幸好在各部會全力救助下，許多水電陸續恢復、未造成人員重大傷害，僅有交通零星受阻，上午記者結束後，他將前往南部與縣市首長討論後續如何後著救助，盼在最短時間內恢復國人生活，畢竟過年將至，此刻發生地震災情，將對國人生活造成極大妨礙。

話鋒一轉，他也指出，昨晚台電同仁為了國家和人民仍要出勤，結果政府給台電公司財務健全的千億撥補都被刪除，他要勉勵台電同仁再接再厲；據了解，卓榮泰出席記者會特地身穿台電外套而非西裝外套，就是為了替台電人員打氣加油。

此外，卓榮泰提及警政單位，他說，警政署業務費遭凍結30%，若要情緒性、報復性審查，跟警察何關？此外消防署業務費也被凍結30%，但昨天晚上警消都前往災區馳援，這就是國家公務員身負的使命。

卓榮泰說，預算刪減若普遍分配在各部會中至少還能分攤，但集中在某幾個單位與項目，造成的損失將無法彌補。他形容，如果手受傷，一兩天可能會好，但受傷在心臟，將對人體造成嚴重傷害。