卓揆三度喊話在野：不要以報復心情 破壞國家體制

行政院長卓榮泰21日上午三度舉行記者會，他指出儘管在野撤案或修改凍刪金額，但刪預算明顯集中在幾個項目，各部會業務費被大量凍結，恐使行政院大幅降低，是窒礙難行，他推估，在總預算扣掉法定支出、一般性補助後，預算刪減率恐達16%，顯示在野企圖透過刪減預算影響政府運作，且審查過程慌亂、許多提案為刪而刪。

卓榮泰先是指出，20日晚間立法案漏夜刪減預算，感謝民進黨團捍衛預算，尤其也要感謝社會各界人士，包括工商團體、中小企業、交通事業、廣電衛星、醫護團體等各種單位，紛紛站出來要求立院守住預算，因為各界站出來的聲音，數位發展部、NCC等部會不會變成「空殼單位」，雖然刪減凍結數還是有，但至少國會不敢將預算刪至1元。

卓榮泰說，然而，總預算二讀結果仍恐造成行政部門窒礙難行，盼國會在三讀之前審慎思考，留給國人一條可以發展的道路。在野黨團質疑「只刪了3％，政府為何不能做事」，但他真的不知道3％數字何來，若如在野立委所言，已經刪了2,100億元，就是6.7％，何來3％？況且若扣除法定支出及一般性補助，實際上可用的只有1.3兆元而已，若再扣計畫型補助，還要往下降。況且總預算扣掉法定支出、一般性補助，實際可用只剩1.3兆元，以此計算，刪減比例將達16%。

卓榮泰批評，更嚴重的是，所刪預算明顯集中在特定機關或項目，且要求不能流用，如國外旅費刪減金額達5億元800萬餘元、出國教育訓練費2億7,800多萬元、國內旅費6億3,000餘萬元、特別費8,500多萬元，委辦費、軍事裝備設施及一般事務費更逾數10億元，對部會業務影響甚鉅。

卓榮泰重申，今年總預算歲出編了3.1兆元，相較去年增加了2,806億元新增項目，包括798億元公共建設、415億元國防經費、336億元健保財務協助方案、60億元健康台灣深耕措施、40億元國家癌症計畫防治、200億元撥補住宅基金興辦社宅、136億元國民年金、126億元國科會科學研究計畫、49億元2到6歲幼兒服務照顧經費，換句話說，新增經費絕大部分是過去沒有的，況且今年還有220億元是作為軍公教人員加薪費用。

他質問，若在野黨團認為哪項新增計畫不需要，就直接講出來，明白指出不合理之處，若沒有，就應該保留新增預算，再就其他預算進行討論，而非將增加的預算視為浮濫、浪費，行政院完全無法接受；若在野不分青紅皂白刪減，影響政府運作，完全不合理。

另針對凍結數，卓提到，今年總預算凍結金額一度高達2,698億元，雖有部分撤案，但至今仍不知道影響金額有多少，整個國家陷入空洞慌亂，且遭凍結的預算，都必須經立院報告、同意後才能動支，這要拖延多少時日？何時何能才能解凍完畢？造成國家政務推動遲緩；他也批評立院預算審查過程混亂，比如塗改提案內容、重複刪減、刪減後超過原預算數，或表決後再撤案等，全為國會獨創，或以荒誕理由主張刪凍預算，比如因為中國無法向宏都拉斯購買白蝦便刪減外交部國際合作相關經費4億元，請問邏輯何在？

最後，卓榮泰提到，許多提案都是「為刪而刪」，這是對國家發展最大的傷害，也是前所未有的混亂、不專業、針對性、惡質，他還是呼籲在野黨團，要以蒼生為念，不要用宣洩報復性的心情、破壞國家體制的作法，讓基層公務員感到心灰意冷，陷國家於危險之中。面對這些窒礙難行的總預算刪減，各部會仍會以最大的努力，持續推動必要的業務，也讓國家的尊嚴和發展能夠持續運作下去。