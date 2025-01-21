高雄綠營不滿藍白砍預算 呼籲高雄人站出來表達怒氣

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市黨部與民進黨議會黨團召開聯合記者會，譴責藍白聯手亂砍預算。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部與民進黨議會黨團召開聯合記者會，譴責藍白聯手亂砍預算。記者徐白櫻／攝影

民進黨不滿藍白聯手砍中央總預算，今早高市黨部主委黃文益會同民進黨團總召江瑞鴻在議會開記者會表達譴責，要求國民黨跟民眾黨停止亂砍預算的蠻橫行徑。

黨部主委黃文益表示，立法院藍白完全聽不到人民的心聲，這些日子以來，聯手無所不刪，刪除的是跟人民息息相關的預算，如文化預算及國防預算，在亂提案遭到反撲後又修改，根本是進行報復性刪減預算案，而不是實質幫人民把關。

黃文益也說，立法院亂象讓很多人受不了，黨部收到很多民眾電話，所以今天開記者會把他們的聲音轉達出來，希望立法院天龍國的立委知道南部民眾心聲。

議員林智鴻認為，藍白聯手讓中華民國門戶大開，讓台灣陷入不安全，舉例來說，海委會的海域安全業務預算遭全數凍結，根本不重視中國跟因為台灣關係緊張，常常威嚇台灣。

記者會最後，高市議會16位議員高呼「預算亂砍、人民遭殃」口號，並號召市民參加1月23日由We care 高雄在三民公園舉辦的宣講活動，讓藍白感受高雄人怒氣。

藍白 記者會 黃文益

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