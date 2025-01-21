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才讚外交部協助川普觀禮 卓揆批在野：刪預算會心安？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

藍白大砍今年度中央政府總預算，立法院預計今天下午完成三讀。與此同時，獲邀出席美國總統川普就職慶賀團的民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委柯志恩都稱讚外交部的努力，行政院長卓榮泰今批評，在野「白天刪預算，晚上來稱讚」，為何心中不會有不安呢？

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，立法院昨漏夜表決，刪減金額上看2000億餘元。卓榮泰上午三度率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿上火線高喊窒礙難行，盼國會傾聽民意，預算三讀前再審視思考。

卓榮泰會中列舉，國防部潛艦預算遭凍結50%，雖然少了一點，但國際看到的是，台灣國會對自身防衛決心打了折扣，而外交部業務費凍結50%，等同有一半業務停擺，當前我國外交遭中國大陸強力打壓、處境困難，外交人員正努力爭取國際舞台，因此外交不能有空窗期。

話鋒一轉，卓榮泰提到，很開心看到我國祝賀川普訪問團能順利進到室內觀禮，幾名在野黨立委還大力稱讚外交部，但「白天刪預算，晚上來稱讚」，為何心中不會有不安呢？對外交人員不會手軟嗎？

卓榮泰認為，這種不合理的方式，造就各部會都要跟立委拜託排案，立法力量高度影響行政作業，這並非國家之福。

卓榮泰 外交部 川普

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