把法定支出、一般補助先扣出 政院稱總預算恐刪16％

在野大砍今年度總預算，行政院長卓榮泰批評，總預算扣掉法定支出、一般性補助後，預算刪減率恐達16%，顯示在野企圖透過刪減預算影響政府運作，且審查過程慌亂、許多提案為刪而刪，呼籲在野以蒼生為念，別陷國家於危險之中。

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，立法院昨漏夜表決，刪減金額上看2000億餘元。卓榮泰上午三度率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿上火線高喊窒礙難行，盼國會傾聽民意，預算三讀前再審視思考。

卓榮泰不解指出，部分在野立委主張刪除預算只占全部預算的3%，政府為何不能做事，若依民眾黨立委喊刪2100億元，換算後刪除占比6.7％，況且總預算扣掉法定支出、一般性補助，實際可用只剩1.3兆元，以此計算，刪減比例將達16%。

卓批評，更嚴重的是，所刪預算明顯集中在特定機關或項目，且要求不能流用，如國外旅費刪減金額達5億800萬餘元、出國教育訓練費2億7800多萬、國內旅費6億3000餘萬元、特別費8500多萬，委辦費、軍事裝備設施及一般事務費更逾數10億，對部會業務影響甚鉅。

他提到，今年總預算增加2806億元，新增項目包括公共建設、國防經費、健康台灣、興辦社宅及幼兒服務，扣除新興計畫經費，今年總預算與去年相當，卻比去年多刪減2100億元，今年總預算就會比去年的少，也是政府窒礙難行之處，在野不能用刪除3%這種說法蒙騙大家。

他指出，今年總預算也包括軍公教加薪220億元，整體估算下來，若要刪減2100億元，今年總預算將比去年少 ，且今年特別預算、前瞻預算都已減少，未來公共建設、科技發展、社會福利、醫療服務、幼兒照顧、長照經費都會受影響，顯然企圖以刪減預算影響政府運作。

他質問，若在野黨團認為哪項新增計畫不需要，就直接講出來，明白指出不合理之處，若沒有，就應該保留新增預算，再就其他預算進行討論，而非將增加的預算視為浮濫、浪費，行政院完全無法接受；若在野不分青紅皂白刪減，影響政府運作，完全不合理。

另針對凍結數，他說，今年總預算凍結金額一度高達2698億元，雖有部分撤案，但至今仍不知道影響金額有多少，整個國家陷入空洞慌亂，且遭凍結的預算，都必須經立院報告、同意後才能動支，這要拖延多少時日？何時何能才能解凍完畢？造成國家政務推動遲緩。

此外，他也提到，立院預算審查過程混亂，比如塗改提案內容、重複刪減、刪減後超過原預算數，或表決後再撤案等，全為國會獨創，或以荒誕理由主張刪凍預算，比如因為中國無法向宏都拉斯購買白蝦便刪減外交部國際合作相關經費4億元，請問邏輯何在？

他批評，許多提案為刪而刪，對國家發展傷害甚鉅，陷入前所未有的混亂，呼籲在野黨團以蒼生為念，不要以宣洩、報復性來破壞國家體制，讓基層公務員感到心灰意冷，陷國家於危險之中。儘管如此，部會仍會以最大努力，持續推動必要業務，讓國家尊嚴、發展能持續。