總預算遭刪凍 卓揆：衝擊產業發展經發會決議恐受阻礙

立法院會挑燈夜戰、不斷電表決近20小時，於清晨完成今年度中央政府總預算案所有公開部分的處理，預計將在今日完成三讀。不過，對於國會大幅度刪、凍預算，行政院長卓榮泰21日三度出面喊話並盤點出對產業界的影響，希望國會能夠在最後階段改絃更張。

卓榮泰今日上午再度率領部會首長召開記者會說明總預算案。會中卓榮泰指出，上周以來許多工商團體紛紛站出來，從他們的角度看，就知道預算的刪減對於各產業的影響有多大。

卓榮泰說，「不過現在最急迫的是至今還無法精確核算出刪減了多少預算、凍結多少金額，等核算出來後還要經過各方的努力，期盼多少還有轉圜的餘地，也希望產業界能夠在最後關頭持續發揮他們的影響力。否則我們的中小企業振興方案難以執行。」

卓榮泰說，對於經發會通過的若干決議，本來規劃今年要開始全面發動也受到了阻礙，均衡台灣的基礎建設、六大區域治理計劃也都因為預算的關係，還無法開始啟動，此部分都還要精算。

卓榮泰強調，台電的1,000億元撥補難道不應該恢復嗎？他所影響得並非只是一家公司，影響的是所有民生用電的補助，影響之大病無法用1,000億元計算，也不願意就這樣轉嫁對民生重擊會太大，但台電的財務狀況也無法得到健全的發展。

另外，卓榮泰說，公部門的業務費被刪除比例也相當大，像是內政部直接被刪除20％，刪除了5.14億元，影響層面非常廣泛，對於有業務需求的國人也是衝擊很大；經濟部被凍結92億元，這意味著很多跟經濟部要做業務溝通需求的廠商，必須要等到半年後才能獲得資金啟動，那前半年國家的腳步要因此停下來嗎？這對各行各業來說都是損失，盼國會在最後階段還能夠改絃更張。