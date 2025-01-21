快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

總預算遭刪凍 卓揆：衝擊產業發展經發會決議恐受阻礙

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會挑燈夜戰、不斷電表決近20小時，於清晨完成今年度中央政府總預算案所有公開部分的處理，預計將在今日完成三讀。不過，對於國會大幅度刪、凍預算，行政院長卓榮泰21日三度出面喊話並盤點出對產業界的影響，希望國會能夠在最後階段改絃更張。

卓榮泰今日上午再度率領部會首長召開記者會說明總預算案。會中卓榮泰指出，上周以來許多工商團體紛紛站出來，從他們的角度看，就知道預算的刪減對於各產業的影響有多大。

卓榮泰說，「不過現在最急迫的是至今還無法精確核算出刪減了多少預算、凍結多少金額，等核算出來後還要經過各方的努力，期盼多少還有轉圜的餘地，也希望產業界能夠在最後關頭持續發揮他們的影響力。否則我們的中小企業振興方案難以執行。」

卓榮泰說，對於經發會通過的若干決議，本來規劃今年要開始全面發動也受到了阻礙，均衡台灣的基礎建設、六大區域治理計劃也都因為預算的關係，還無法開始啟動，此部分都還要精算。

卓榮泰強調，台電的1,000億元撥補難道不應該恢復嗎？他所影響得並非只是一家公司，影響的是所有民生用電的補助，影響之大病無法用1,000億元計算，也不願意就這樣轉嫁對民生重擊會太大，但台電的財務狀況也無法得到健全的發展。

另外，卓榮泰說，公部門的業務費被刪除比例也相當大，像是內政部直接被刪除20％，刪除了5.14億元，影響層面非常廣泛，對於有業務需求的國人也是衝擊很大；經濟部被凍結92億元，這意味著很多跟經濟部要做業務溝通需求的廠商，必須要等到半年後才能獲得資金啟動，那前半年國家的腳步要因此停下來嗎？這對各行各業來說都是損失，盼國會在最後階段還能夠改絃更張。

卓榮泰 台電 經濟部

延伸閱讀

影／將南下勘災 卓榮泰：盡量讓受災戶年前恢復生活

總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

曬嘉南強震油電糖水狀況 卓榮泰：各地大致恢復正常

卓榮泰批刪預算毀滅國家 國民黨：民進黨造謠不臉紅？

相關新聞

藍白砍預算掀對立 被民眾飆罵三字經北巿白議員吐心情

立法院馬拉松式審查今年度預算，因藍白砍預算，引爆朝野對立。民眾黨北市議員陳宥丞今早在湖光市場拜早年，除民眾加油打氣，也遇...

卓揆批審預算惡質 許宇甄：不然要當行政院橡皮圖章？

立法院自昨日起挑燈夜戰，審議今年度中央政府總預算案，今下午三讀。行政院長卓榮泰今上午親上火線，表示無法接受，批這次預算審...

預算遭刪除凍結7成3 總統府：國安、協助弱勢將受影響

立法院今天繼續處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府預算昨深夜二讀足足有七成三遭刪除與凍結，將造成資訊安全、國家安...

卓揆：台電、警消出動馳援震災 預算卻遭刪凍

嘉義縣大埔鄉凌晨發生6.4大地震，南部地區首當其衝，行政院長卓榮泰上午預告將赴南部勘災，盼在年前恢復國人正常生活。他批評...

高雄綠營不滿藍白砍預算 呼籲高雄人站出來表達怒氣

民進黨不滿藍白聯手砍中央總預算，今早高市黨部主委黃文益會同民進黨團總召江瑞鴻在議會開記者會表達譴責，要求國民黨跟民眾黨停...

才讚外交部協助川普觀禮 卓揆批在野：刪預算會心安？

藍白大砍今年度中央政府總預算，立法院預計今天下午完成三讀。與此同時，獲邀出席美國總統川普就職慶賀團的民眾黨立委陳昭姿、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。